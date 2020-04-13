Опыт Азербайджана в борьбе с коронавирусом мог бы быть полезен странам Тюркского совета

Основной целью внеочередного саммита Тюркского совета, созванного по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств, было расширение совместных возможностей тюркских государств в борьбе с пандемией, координация действий и обмен накопленным опытом, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По словам парламентария, Азербайджан отреагировал на ситуацию очень оперативно, в соответствии с требованиями ВОЗ и исходя из необходимости принятия опережающих шагов.

"Государство - и Президент Ильхам Алиев подробно говорил об этом в своем выступлении на саммите - сделало все возможное и невозможное для предотвращения широкого распространения коронавируса в стране. В этом плане Азербайджан может послужить примером, в том числе для партнеров по Тюркскому совету. Несмотря на то, что уровень заболеваемости в нашей стране сравнительно низок, серьезные, даже радикальные шаги были предприняты в сфере здравоохранения. Особо хотел бы отметить открытие крупной "Ени клиники", решение о создании 10 современных модульных больниц на 200 коек каждая, запуск производства медицинских масок, доставку в страну необходимого медицинского оборудования и так далее", - сказал парламентарий.

Говоря об опыте Азербайджана в данной ситуации, наш собеседник также подчеркнул экономическую и социальную составляющую антикризисных мер, принятых государством. Безработным, малообеспеченным гражданам оказывается финансовая помощь, поддержку получили и предприниматели тех сфер, что особенно пострадали от сложившейся ситуации.

"В Азербайджане создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На сегодня в нем собрано более 110 миллионов манатов. Важно, что пожертвования вносят не только государственные структуры и предприниматели, но и частные лица, что говорит о наличии в обществе духа взаимной поддержки и солидарности между народом и государством. Пандемия - это в некотором роде война, и в этой войне все мы, каждый гражданин должен чувствовать себя бойцом с общей угрозой и помочь государству справиться с кризисом с наименьшими потерями. Сегодня все возможности направлены на ограждение страны от еще больших проблем. И тут другим странам есть чему у нас поучиться", - резюмировал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева