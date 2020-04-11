В рамках моральной поддержки борьбы с коронавирусом Милли Меджлис Азербайджана подготовил видеоролик

В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева предпринимаются масштабные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.



Как сообщает в субботу Day.Az, присоединившись к кампании поддержки борьбы с коронавирусом, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана подготовил социальный видеоролик.



Педседатель парламента Сахиба Гафарова поблагодарила сотрудников правоохранительных и таможенных органов, солдат и офицеров пограничной службы, находящихся на передовой борьбы с вирусом врачей, медсестер и всех работников медицинских учреждений.



Далее депутаты, поприветствовав людей, достойно выполняющих свои обязанности и гражданский долг, выразили им свою поддержку.



Помимо этого, депутаты поблагодарили всех людей, достойно выполняющих свои обязанности в различных сферах.



Представляем вашему вниманию данный видеоролик: