В рамках моральной поддержки борьбы с коронавирусом Милли Меджлис Азербайджана подготовил видеоролик - ВИДЕО
В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева предпринимаются масштабные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает в субботу Day.Az, присоединившись к кампании поддержки борьбы с коронавирусом, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана подготовил социальный видеоролик.
Педседатель парламента Сахиба Гафарова поблагодарила сотрудников правоохранительных и таможенных органов, солдат и офицеров пограничной службы, находящихся на передовой борьбы с вирусом врачей, медсестер и всех работников медицинских учреждений.
Далее депутаты, поприветствовав людей, достойно выполняющих свои обязанности и гражданский долг, выразили им свою поддержку.
Помимо этого, депутаты поблагодарили всех людей, достойно выполняющих свои обязанности в различных сферах.
Представляем вашему вниманию данный видеоролик:
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