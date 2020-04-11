В направленных в адрес Президента Ильхама Алиева письмах высоко оцениваются принятые меры по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане

Принятые Президентом Ильхамом Алиевым решения о предотвращении распространения в Азербайджане захватившей мир коронавирусной инфекции, охране здоровья людей воспринимаются гражданами с большим одобрением, как яркий пример заботы главы государства о народе.

Граждане Азербайджана выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность в направленных ему письмах.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель Гянджи Сеймур Мамедов выражает Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проводимые меры по предотвращению распространения коронавируса, который захватил мир, следующим образом: "Даже страны с самой развитой медициной оказались беспомощными в борьбе с царящей во всем мире пандемией коронавируса. Когда некоторые страны проявили безразличие к существующей ситуации, благодаря Вашей дальновидной политике и Вашим поручениям в Азербайджане своевременно предпринимались важные меры.

В настоящее время предпринимаются оперативные меры по предотвращению стремительного распространения коронавируса в нашей стране, осуществляется важная работа в этом направлении. Ситуация, связанная с пандемией в мире, меняется ежедневно, в ответ на это под Вашим руководством в стране реализуются необходимые превентивные меры.

Государство предоставляет ряд льгот населению, оказывает материальную поддержку, условия жизни народа, его благосостояние, социальное положение находятся в центре внимания. Я, как гражданин, благодарен Вам за высокую заботу о народе. Верю, что наш народ, в целом, все человечество в скором времени будут спасены от этого бедствия".

Физза Махмудова из Загаталы отмечает, что очень рада, что нашей страной руководит такой мудрый, дальновидный политический лидер, как Президент Ильхам Алиев. Подчеркивая, что под руководством главы государства в Азербайджане проводится большая работа для того, чтобы превратить молодежь в ведущую силу нашей страны, формируется молодое поколение, привязанное к государственным ценностям, обладающее высоким интеллектом и широким кругозором, Физза Мамедова пишет: "Каждый молодой азербайджанец хорошо осведомлен об осуществляемой Вами работе и всегда может положиться на Вас.

Господин Президент, в последнее время распространившаяся в мире инфекция коронавируса, к сожалению, не обошла и Азербайджан стороной. Наше государство осуществляет систематические меры для предотвращения широкого распространения инфекции в стране. Как народ, мы верим, что преодолеем эти трудности. Хочу выразить Вам признательность от имени молодежи Загаталы за то, что Вы, думая о здоровье граждан, проводите важные мероприятия, принимаете необходимые меры в соответствии с ситуацией, делаете все, чтобы полностью обеспечить социальную защиту граждан. Желаем успехов в этой сложной и благородной работе. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью".

Житель Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азад Ибрагимов выражает Президенту Ильхаму Алиеву признательность следующими словами: "Наша семья всегда поддерживала и впредь будет поддерживать Вас. Мы поддерживаем Вас потому, что Вы проводите последовательную политику по улучшению благосостояния нашего народа. Только предатели Родины не могут видеть этого.

Ваши решения по охране здоровья народа в связи с коронавирусом, захватившем мир, являются наглядным примером Вашей любви к гражданам. А наш долг следовать Вашим решениям. Верю, что каждый гражданин Азербайджана, любящий свою Родину, нацию, государство останется дома и наша страна скоро продолжит путь развития под Вашим мудрым руководством.

Господин Президент, мы всегда поддерживали Вас и гордились Вами, и впредь будет так. Я горжусь, что у нас есть такой дальновидный Президент, как Вы. Да хранит Вас Аллах".

Жительница города Гянджи Кямаля Исмаилова пишет: "Ваше участие в открытии предприятия по производству медицинских масок при ООО "Бакинская текстильная фабрика" в Сумгайытском химико-промышленном парке еще раз показало, что Вы принимаете все необходимые меры для охраны здоровья каждого гражданина Азербайджана. Вы всегда думаете о нас и нашем народе.

Многоуважаемый Президент, верим, что пандемия коронавируса вскоре завершится. Благодаря Вашей заботе и стараниям Азербайджан выйдет из этого кризиса с минимальными потерями. Сегодня, присоединившись к Вашему лозунгу "Вместе мы сильнее!", мы заявляем, что всегда будем с Вами и вместе победим коронавирус. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах. Желаем успехов на пути развития Азербайджана".

Жительница поселка Биринджи Зобуджуг Физулинского района Валида Зейналова подчеркивает, что проведение главой государства серьезной борьбы c инфекцией в нашей стране во время пандемии коронавируса в мире и ежедневными многочисленными летальными исходами в разных странах наглядно свидетельствует об его охране здоровья населения, высокой оценке, данной человеческому фактору. Она пишет: "Присоединившись к инициативе Первого вице-президента, милосердной Мехрибан ханым "Каждому ребенку нужна семья", я усыновила ребенка и гордо ношу звание матери. В настоящее время проживаю вместе с сыном.

Господин Президент, внимание и забота Вас и многоуважаемой Мехрибан ханым о малообеспеченных семьях, особенно вынужденных переселенцах, повышают нашу надежду на будущее. Достойный отпор армянской армии наших Вооруженных сил в Апрельских боях 2016 года вселяют уверенность в каждого из нас о скорейшем достижении великой Победы. Верим, что благодаря Вашей мудрости и заботе мы спасемся и от этого страшного вируса с малыми потерями. Желаем здоровья Вам и Мехрибан ханум, Вашим детям и внукам. Да хранит Вас Аллах".

Житель города Баку Айдын Кязымзаде, подчеркивая, что как всегда, так и в эти трудные дни глава государства своей ежедневной многогранной деятельностью еще раз доказываете, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана, пишет: "Несмотря на Вашу масштабную работу, своевременные решения, принятые с дальновидностью, точным и корректным анализом хода событий, и превентивные меры, принятые оперативно по вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют беспрецедентное значение для охраны здоровья наших граждан.

Господин Президент, верю, что проделанная работа и тесное сплочение азербайджанского народа вокруг Вас предотвратят широкое распространение пандемии в нашей стране, и мы сможем избавиться от этого зла с минимальными потерями. Доверив вам нашу будущую судьбу, я еще раз призываю всех к единству и солидарности на этом пути. Мы сильны вместе!".

Жители села Гарабаглы Сальянского района Албаба Гасанова, Рабиль Гусейнов и Ализамин Джалалов в своих письмах, направленных главе государства, отмечают, что Президент Ильхам Алиев предпринимаемыми шагами, решениями доказывает, что в самых трудных моментах всегда находится рядом с каждым гражданином. В письме также подчеркивается: "Меры, предпринимаемые Вами по предотвращению пандемии коронавируса в нашей стране, достойны похвалы. Повышение зарплаты медицинского персонала и других лиц, находящихся на передовой борьбы с этим злом, осуществляющим деятельность по защите нашего здоровья, вновь свидетельствует о том, что государство высоко ценит труд каждого гражданина.

Эта пандемия вызвала ряд проблем во всем мире. Однако Азербайджан продемонстрировал пример высокой оценки государством самоотверженного труда людей, работающих в этой сфере. Это произошло благодаря Вашему гуманизму. Мы признательны Вам за это.

Господин Президент, азербайджанский народ преодолел тяжелейшие испытания. Верим, что переживаемые нами сейчас беспокойные дни скоро станут историей и под Вашим руководством жизнь в нашей стране войдёт в свое русло".

Обучающаяся в турецком городе Кырыккале азербайджанская студентка Марина Абдурахманова выражает Президенту Ильхаму Алиеву признательность за внимание и заботу о них. Она пишет: "Я - одна из студенток университета города Кырыккале Турции. Предоставление средств азербайджанским студентам в Турции поддержало нас как материально, так и морально. Это стало возможным благодаря Вам, господин Президент. Нас очень обрадовала Ваша забота в эти тяжёлые дни. Находясь далеко от дома, мы всегда чувствуем, что Вы рядом с нами. Это вселяет в нас гордость. От имени всех азербайджанских студентов в Турции выражаю Вам признательность. Как хорошо, что Вы есть, дорогой Президент!

Уверены, что благодаря общим усилиям мы скоро преодолеем эту беду, наша страна преодолеет эти испытания с минимальными потерями. Желаю Вам крепкого здоровья".

Жители Дашкесанского района Этибар Вердиев, Али Исмаилов, Айбениз Велиева и Вусал Ахвердиев, подчеркивая, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане наше государство предпринимает все необходимые меры, спастись от этой беды можно только путем сильной социальной изоляции и строгого соблюдения данных рекомендаций, пишут: "Мы надеемся, что наш народ до конца проявит солидарность в этом, и тема коронавируса скоро останется в прошлом. Мы, жители Дашкесана, строго следуем всем требованиям и рекомендациям и призываем наш народ быть более внимательными и ответственными.

Господин Президент, мы верим и доверяем Вам. Мы уверены, что благодаря Вашей плодотворной деятельности и сплоченности нашего народа влияние этой пандемии на Азербайджан будет не слишком велика. Мы выражаем Вам глубокую признательность за проделанную работу и желаем, чтобы жизнь в нашей стране вскоре вернулась в нормальное русло, и Азербайджан продолжит свой путь развития".

Председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник Тофиг Агагусейнов, отмечая, что поддерживают подписанные Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения в области борьбы с коронавирусом, а также ценные рекомендации и инициативы о демонстрации социальной солидарности, пишет: "В результате своевременно осуществляемых под Вашим руководством оперативных и неотложных мер в настоящее время в нашей республике ведется эффективная борьба против пандемии коронавируса. Наше государство и сегодня продолжает усилия в области охраны здоровья населения, предотвращению распространения коронавируса. Верим, что наш народ преодолеет эту напасть с минимальными потерями.

Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, от имени Президиума организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики выражаем глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всю эту работу, за Вашу неустанную деятельность. Уверены, что решительные и гуманистические меры, предпринимаемые в рамках борьбы с коронавирусом дадут свои положительные результаты".

Выражая главе государства признательность за помилование на днях согласно Вашему Распоряжению группы осуждённых старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе по возрасту и здоровью, вынужденный переселенец из Лачинского района Иншаллах Асадов пишет: "Это Распоряжение ещё раз свидетельствует о Вашем благородстве и о том, что в эти тяжёлые дни Вы думаете о каждом жителе страны.

Выражаю Вам признательность за то, что проявили великий гуманизм и порадовали тем самым десятки тысяч граждан. Уверен, что этот акт милосердия ещё более укрепит общественное согласие и единство граждан и государства в стране.

Мы, учителя, как солдаты с пером в руках, всегда рядом с Вами. Да хранит Вас Аллах.

Жители Масаллинского района Азер Солтанов, Адиль Фарзуллаев и Гюллюбейим Рагимова, подчеркивая, что меры, предпринимаемые в нашей стране по борьбе с царящей во всем мире пандемией коронавируса, заслуживают одобрения, пишут: "Выделение крупных средств для мер, связанных со снижением негативного влияния вируса на экономику страны, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, усиление социальной защиты медицинских работников свидетельствуют о серьезности отношения к этому вопросу. Несколько дней назад с Вашим участием было сдано в эксплуатацию предприятие по производству медицинских масок, что стало очередным шагом в деле борьбы с коронавирусом. Построенное за короткое время это предприятия, безусловно, устранит дефицит медицинских масок в нашей стране.

Дорогой Президент, выражаем Вам глубокую благодарность за работу, осуществляемую с целью предотвращения массового распространения коронавируса. Народ всегда поддерживает Вас также, как и Вы всегда поддерживаете его. Как Вы отмечаете - "Вместе мы сильнее!".