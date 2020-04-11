Глава комитета Верховной Рады Украины: Перенятие опыта Азербайджана для Украины может стать верным шагом в ситуации пандемии

Перенятие опыта Азербайджана для Украины на сегодняшний день может стать верным шагом на пути построения грамотной стратегии выживания граждан в ситуации пандемии коронавируса. Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает Day.Az.

Депутат отметил наиболее актуальный момент в стратегии мер по борьбе с COVID-19.

"Ведь данная стратегия должна подразумевать не только введение режима карантина и самоизоляции. К примеру, стоит обратить внимание, что в Азербайджане создан специальный Фонд для поддержки борьбы с COVID-19, предусмотрена усиленная социальная защита врачей, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией. Помимо этого, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Кабинету министров более 588,2 млн долларов США на борьбу с последствиями коронавируса. Развернуты дополнительные стационарные и мобильные лаборатории по борьбе с COVID-19. И это далеко не весь список, планируется осуществление ряда других мер", - добавил он.

По его словам, несомненно, Украине стоит не только обратить внимание на опыт азербайджанских коллег, но и активно брать с них пример.