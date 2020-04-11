Депутат Севиль Микаилова: Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной безопасности и признан международным сообществом как надежный партнер

Оперативно и адекватно реагируя на любые вызовы, происходящие как в глобальном, так и региональном масштабе, Азербайджанское государство вносит важный вклад и в международную безопасность.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что Азербайджан постоянно играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, и признан международным сообществом как надежный партнер: "По инициативе Президента Азербайджана, председателя Совет сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева на уровне глав государств посредством видеоконференции состоялся саммит Тюркского совета как первой международной организации в мировом масштабе, посвященный пандемии COVID-19. Если учесть большую необходимость в обмене опытом, оказании друг другу поддержки и солидарности странами на национальном уровне в нынешних условиях, то можно сказать, что видеоконференция носит особое значение. Саммит, проведенный под председательством Президента Азербайджана, запомнился конструктивным обменом мнениями вокруг мер, осуществляемых государствами по защите здоровья граждан и облегчению и устранению социально-экономических последствий, вызванных пандемией. Главы стран-членов и председатель ВОЗ приветствовали решительные шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана в столь сложное время, отметили, что в борьбе с пандемией наша страна, проводя превентивные меры, является примером для многих".

Микаилова подчеркнула, что в период председательства в Тюркском совете Азербайджан достиг большего углубления сотрудничества и укрепления солидарности между странами-членами, а также предпринял большие шаги по дальнейшему укреплению международного имиджа организации: "Наличие надежной транспортной системы для экономики и товарооборота стран-членов Тюркского совета очень важно. Благодаря инициативам, вовремя выдвинутым Азербайджаном, даже в условиях пандемии никаких проблем в транспортных перевозках тюркоязычных государств не было. В частности, Азербайджан, как надежный хаб по транзиту и логистике между Турцией и Центральной Азией, предпринял необходимые меры для транспортировки дополнительного объема грузов. Несмотря на негативное влияние пандемии, за первые три месяца 2020 года в объеме грузов, перевезенных тюркоязычными государствами через Азербайджан, наблюдался рост на 40 тысяч тонн в сравнении с прошлым годом. Так, за указанный период общий объем грузоперевозок составил 180 тысяч тонн. И наверное, не ошибемся, если скажем, что борьба с пандемией стала для государств тестом на противостояние различным угрозам. Демонстрируя международную солидарность и сохраняя свою безопасность, Азербайджанское государство, вновь оправдал статус надежного партнера и авторитетного международного актора".