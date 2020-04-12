https://news.day.az/politics/1222842.html В Армении растет число зараженных коронавирусом
Всего зараженных коронавирусной инфекцией - 1013.
В Армении растет число зараженных коронавирусом
12 апреля в Армении зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно представленным накануне данным, было зарегистрировано 966 случаев.
Всего зараженных коронавирусной инфекцией - 1013.
Скончались от болезни 13 пациентов.
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