В Армении растет число зараженных коронавирусом

12 апреля в Армении зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно представленным накануне данным, было зарегистрировано 966 случаев.

Всего зараженных коронавирусной инфекцией - 1013.

Скончались от болезни 13 пациентов.