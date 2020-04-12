Айдын Гусейнов: В Азербайджане осуществляются целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения

В Азербайджане принимаются целенаправленные меры по обеспечению экономической стабильности и усилению социальной защиты населения. Программа поддержки кредитных гарантий для существующего кредитного портфеля предприятий, работающих в районах, затронутых пандемией, имеет более широкое финансовое бремя в один миллиард манатов. Половина процентной ставки по гарантированным кредитам будет субсидироваться за счет средств государственного бюджета.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

"Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение и дал поручения в этом направлении. Рабочие группы, созданные в связи с исполнением соответствующего распоряжения, подписанного господином Президентом, подготовили 9 программ. Две из этих программ связаны с предотвращением ущерба, нанесенного государству и бизнес-сектору", - подчеркнул он.

По его словам, в рамках программ будет оказана прямая финансовая поддержка для выплаты заработной платы более 300 000 сотрудников, 44 тысяч предприятий, работающих в районах, затронутых пандемией. Основным условием программы финансовой поддержки более 290 тысяч индивидуальных микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в районах, затронутых пандемией, является сохранение рабочих мест.

"Более 900 тысяч работников в государственном секторе и 690 тысяч работников в частном секторе были обеспечены удержанием заработной платы. В то же время для социальной защиты безработных будет создано 50 тысяч платных общественных рабочих мест, что сыграет важную роль в обеспечении занятости населения. Главная цель здесь-поддержка как наших субъектов бизнеса, так и сохранение здоровья кредитного портфеля финансово-банковского сектора, что важно для нас. Основным приоритетом программы финансовой поддержки механизма ипотечных и кредитных гарантий является поддержка продолжения, расширения активности строительной отрасли, а также решение жилищной проблемы, которая всегда важна для населения", - отметил он.

В то же время также важны целевые программы поддержки для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, включая налоговые льготы, привилегии и отпуска для предприятий, работающих в районах, затронутых пандемией.

Депутат Милли Меджлиса отметил, что программу поддержки материального положения населения можно назвать новым социальным пакетом:

"Поддержка оплаты расходов на обучение студентов-членов семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, является составной частью этой программы. Программа также имеет важное социальное значение в связи с мерами поддержки населения на коммунальные платежи, в первую очередь, за электроэнергию, с учетом сезонного потребления".