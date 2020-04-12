Севиндж Гусейнова: Cаммит стран Тюркского совета еще раз показал высокий авторитет Азербайджана на международной арене

Саммит, посвященный пандемии COVID-19 и организованный по инициативе Президента Азербайджана, Председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева, еще раз показал, что Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, а также является инициативной страной.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

Гусейнова отметила, что в настоящее время человечество столкнулось с таким опасным явлением, как коронавирусная пандемия.

"Мир переживает пиковые моменты борьбы с невидимым врагом, и чтобы народы и государства вышли из этой борьбы с меньшими потерями, применяется режим социальной изоляции, карантина. В этих условиях живые обсуждения, встречи на всех уровнях приостановлены. Президент Азербайджана, используя свои полномочия в качестве Председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств, провел этот саммит. Он выступил с инициативой проведения этой встречи в режиме онлайн и организовал ее на высоком уровне", - сказала она.

Она подчеркнула, что опыт Совета сотрудничества тюркоязычных государств будут использовать другие международные организации.

"Основная цель саммита состояла в том, чтобы обменяться опытом о шагах, предпринятых на национальном уровне во время пандемии коронавируса. Считаю, что этот обмен окажет позитивное влияние на углубление отношений и сотрудничества между странами. Тюркоязычные страны могут собраться вместе даже в самые трудные моменты", - подытожила она.