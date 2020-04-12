Азербайджан показал всему миру умение гибко реагировать на глобальные угрозы

В условиях неуклонно растущего спроса на медицинские товары в мире, открытие производства медициских масок в Азербайджане за столь короткое время еще раз показало возможности нашей станы гибко реагировать на глобальные угрозы.

Об этом Trend сказала доктор философии по медицине Язгюль Абдиева, передает Day.Az.

По ее словам, сегодня во многих странах существует дефицит медицинских принадлежностей в связи с пандемией COVID-19.

"Такая проблема наблюдалсь и в Азербайджане, но в отличие от некоторых государств, наша страна смогла решить ее за короткое время. В связи с растущим спросом в стране был дефицит масок. Для удовлетворения внутреннего спроса в начале апреля в Азербайджане начало действовать предприятие по производству медицинских масок, с тем чтобы значительно уменьшить случаи заражения опасным вирусом. Между тем, необходимо учитывать, что принятие мер по снижению заболеваемости зависит не только от государства, но и от ответственности граждан", - сказала она.

По ее словам, проводимая в системе здравоохранения Азербайджана коренная работа, возможности, созданные для того, чтобы люди могли пройти обследование, также играют важную роль в борьбе с коронавирусом.

"Азербайджан по количеству проведенных тестов занимает 30-е место в мире и 40-е по количеству проведенных тестов на каждый миллион населения. В нашей стране построено и полностью отремонтировано более 750 медицинских очагов, ежегодно более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства. В настоящее время пациенты, зараженные коронавирусом, проходят лечение в более чем 20 государственных больницах. На днях в их распоряжение была передана больница, состоящая из 575 коек, самая современная и так называемая "Ени клиника" в стране. В марте этого года в трех городах Азербайджана были введены в эксплуатацию новые больницы для пациентов с коронавирусом. В период, когда для борьбы с коронавирусом требуются значительные финансовые средства, руководство страны увеличило зарплату врачей, обслуживающих пациентов с коронавирусом, в 3, 4 и 5 раза. Это наглядный пример внимания, оказываемого каждому гражданину нашего государства - как людям, нуждающимся в медицинской помощи, так и служащим им работникам здравоохранения", - подытожила она.