Центр Гейдара Алиева поддержал Великобританию

12-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева в знак выражения солидарности Азербайджана к народам и государствам, в которых широко распространилась коронавирусная инфекция (COVİD-19), появилась видеопроекция государственного флага Великобритании, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Отметим, что ежедневно с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании и Турции, пострадавших от вируса.