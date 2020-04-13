Хуже вируса: Иранцы снабжают топливом сепаратистов в оккупированном Карабахе?

Пока соседи Ирана борются с пандемией, предприниматели этой страны под шумок продолжают сотрудничество с самопровозглашенным незаконным режимом в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе.

В Сеть попали кадры, на которых иранские грузовики въезжают на оккупированные территории Азербайджана. О принадлежности автоцистерн свидетельствуют номерные знаки. То есть сотрудничество между оккупационным режимом и якобы дружественной и близкой по многим позициям Азербайджану страной - Ираном идет полным ходом.

Обращает на себя внимание возмущение местного жителя, который, проклиная местный режим, "генералов, возомнивших себя патриотами страны" в уничтожении народа посредством инфицирования COVID-19. Проще говоря - во ввозе коронавируса из Ирана в оккупированный Карабах. Заметим, что в НК уже объявлено чрезвычайное положение, так как статистика заболеваемости после так называемых "выборов" начала стремительно расти. Благодаря, в том числе, и "экономическому сотрудничеству" с соседним Ираном.

О контактах Ирана с сепаратистским режимом известно давно. В первые послевоенные годы даже имел место обмен "официальными делегациями". К сожалению, проявления такого неуважения к международному праву и к добрососедским отношениям с Азербайджаном продолжают иметь место.

Что ж, как показывает ситуация, порой близкие соседи и вроде бы друзья могут оказаться хуже вируса...

Зульфугар Ибрагимов