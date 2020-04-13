Месседж Президента Ильхама Алиева: Не паниковать, не замыкаться в себе и помогать друг другу

Современные вызовы и испытания тестируют глав государств на лидерство, решимость и патриотизм. COVID-19 и стал тем жестоким глобальным арбитром, испытание которым не проходят сегодня лидеры многих стран мира, проявившие растерянность и замкнутость, тогда как ситуация требует высокой оперативности и кооперации.

Президент Ильхам Алиев оказался одним из тех редких политиков, который сумел не только мобилизовать государство и объединить общество, но и транслировать в мир полезный опыт Азербайджана в борьбе с пандемией и организации системы взаимопомощи.

Возможно не случайно, что в этот, столь сложный для всего мира год, лидер Азербайджана председательствует в таких крупных международных организациях, как Движение неприсоединения, Саммит сотрудничества тюркских государств, ГУАМ, что позволяет Президенту Ильхаму Алиеву использовать свой опыт государственника и талант дипломата для консолидации стран-партнеров с целью совместного противостояния текущим глобальным вызовам.

Благодаря инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, созвавшей на уровне глав государств чрезвычайный Саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19, с участием главы Всемирной организации здравоохранения. Этот саммит направил миру важный посыл - не замыкаться в себе, не впадать в панику и растерянность, оказывать друг другу максимально возможную взаимную поддержку.

Президент Азербайджана, обращаясь к главам Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии, заявил: "В нынешних условиях глобальной пандемии государства-члены Тюркского совета не замкнулись в себе. Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями". То есть, консолидирующая инициатива лидера Азербайджана, как эстафета единения во имя спасения, может перейти от Тюркского совета к другим международным организациям, в том числе к тем, где сегодня также председательствует Азербайджан.

Глава Азербайджанского государства в ходе чрезвычайного Саммита высказал важные тезисы и рекомендации. В частности, в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал следующие акценты:

Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа.

В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве.

Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса.

С первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

Азербайджан расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире.

Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.

Есть хорошие возможности для нашего сотрудничества в области услуг здравоохранения, в том числе обмена опытом специалистами-медиками, создания совместных медицинских комиссий.

Важно оказать поддержку и помощь гражданам друг друга, оказавшимся на территории наших стран из-за временного прекращения пассажирских транспортных перевозок.

Принятые нами меры направлены на охрану здоровья наших стран и облегчение социально-экономических последствий пандемии, обеспечение устойчивого развития наших экономик.

Наши страны и народы достойно преодолеют эту тяжелую ситуацию и внесут весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией.

Резюмируя, глава Азербайджана подчеркнул, что цель чрезвычайного Саммита Тюркского совета заключается в обмене опытом и оказании поддержки друг другу в нужный момент, в укреплении солидарности между народами.

Этот саммит еще раз подчеркивает, что роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в международных процессах значимо усиливается, что не в меньшей степени показали и предшествующие события. Также наращивается узнаваемость и влияние Азербайджана как прагматичного члена международного сообщества.

После пандемии мир будет не менее хрупким и сложным, чем сейчас, а потому глава Азербайджана, работая на опережение рисков, призывает страны-партнеры "еще более активизировать в период после пандемии усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах для устранения негативного влияния этого кризиса".

В этой связи Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан ответственно относится к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, и принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов: "В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки". Даже в условиях пандемии Президент Ильхам Алиев не снижает ответственности и усилий Азербайджана по выполнению своих обязательств перед международными партнерами.

В условиях, когда мир серьезно болен, здравый и жизнеутверждающий призыв Президента Азербайджана "не паниковать, не замыкаться в себе и помогать друг другу" востребован, как никогда.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az