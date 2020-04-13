Приоритетом для правительства Азербайджана является безопасность граждан

Отрадно, что именно Азербайджан как страна-председатель Тюркского совета, выступил в качестве инициатора проведения внеочередного заседания.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend экономист, эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Parasat Найля Альмухамедова.

Эксперт отметила, что проведение 10 апреля чрезвычайного Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции показало нацеленность этих стран действовать в критических ситуациях сплоченно и сообща, тем самым демонстрируя на деле солидарность и дружбу тюркских народов: "Организация незапланированного заседания еще раз свидетельствует о том, что постепенно Тюркский совет становится многосторонней площадкой, которая укрепляет свой международный авторитет. Этот тезис подкрепляет и тот факт, что в работе саммита приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - в качестве приглашенного гостя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - в качестве руководителя государства-наблюдателя, а также Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус".

Согласно ее словам, анализируя выступления глав государств на заседании, можно констатировать готовность стран оказывать по мере возможности необходимую помощь, содействовать друг другу и координировать действия по обмену информацией, применению новых методов диагностики и лечения коронавирусного заболевания COVID-19: "В частности, акцент был сделан на сотрудничестве в сфере здравоохранения, как в текущий период, так и в долгосрочной перспективе. Именно поэтому президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести вопросы здоровья и системы здравоохранения отдельным направлением в программу "Тюркское видение - 2040". Поэтому в перспективе стоит ожидать укрепления сотрудничества стран Тюркского совета в вопросах социального развития".

Эксперт считает, что долгосрочное сотрудничество подтверждается и тем, что в повестке заседания Тюркского совета были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества: "Мы можем видеть, что пандемия коронавируса поставила страны мира перед большим выбором в вопросах безопасности граждан, политики и экономики. Многие страны принимают жесткие протекционистские меры, что в будущем может негативно сказаться на внешнеэкономическом взаимодействии. Однако, даже в новых сложных экономических условиях наши страны заинтересованы в адаптации к ним, укрепляя взаимное сотрудничество после прохождения пика распространения коронавируса. Так, президент Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместный "План действий". В этой связи будет возрастать необходимость активизации работы Тюркской торгово-промышленной палаты и Тюркского инвестиционного фонда. Здесь, безусловно, будут важны активные действия и инициативы со стороны Азербайджана как государства-председателя Тюркского совета. Поэтому впереди предстоит значимая и сложная работа по поиску инвесторов и координации действий представителей бизнес-сообщества. Для Казахстана как страны-участницы Тюркского совета, как и прежде, будут важны вопросы увеличения двухстороннего товарооборота, а также усиления транзита через наши совместные транспортные коридоры".

Комментируя действия правительства Азербайджана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Найля Альмухамедова отметила, что они во многом схожи с мерами, предпринятыми правительством Казахстана: "Азербайджан сделал акцент на социальном дистанцировании граждан, тем самым, замедлив темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и снизив нагрузку на систему здравоохранения. Иными словами, для правительства Азербайджана в приоритете безопасность граждан и недопущение высокого процента летальных случаев. Это, конечно, сказалось на деловой активности, что в дальнейшей перспективе приведет к замедлению экономики. Поэтому для этого в Азербайджане предпринимаются меры по снижению негативного воздействия на экономику путем выплат компенсаций гражданам, облегчению налогового бремени предпринимателей, стимулированию кредитования. Наряду с этим уже сегодня целесообразно разработать инструменты долгосрочного воздействия, которые, в том числе, должны коррелировать с совместным "Планом действий" в рамках Тюркского совета".