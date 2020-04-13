Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Огузе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Огузском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 9 населенных пунктах Огузского района с населением 12736 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 700 (семьсот) тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.