Акиф Меликов: Спасибо вам за титаническую и кропотливую работу, за заботу о каждом гражданине республики!

Господин Президент Азербайджана, глубокоуважаемый Ильхам Алиев! Уважаемая Первый вице-президент Азербайджана, глубокоуважаемая Мехрибан Алиева!

Позволю себе начать обращение к Вам с экскурса в историю. Речь пойдет о, пожалуй, самой страшной для человечества поре. Шла Вторая мировая война, одним из наиболее трагических эпизодов которой была блокада Ленинграда. Сейчас в это трудно поверить, но после начала блокады активно работали не успевшие эвакуироваться театры. В их числе была и оперно-балетная труппа, состоявшая из артистов Малого оперного театра и Театра имени Кирова.

Кроме того, стоит напомнить о том, что известнейший композитор Дмитрий Шостакович лично пережил все ужасы ленинградской блокады. Его Седьмая симфония, посвященная Ленинграду, была написана в тяжелом блокадном 1941 году.

Вспоминаю обо всем этом с целью констатации того очевидного факта, что деятели культуры всегда играли, играют и будут играть огромную роль в деле влияния на подъем патриотических настроений и морального духа граждан страны.

Примеры такого рода мы видим и ныне, когда весь мир ведет настоящую войну против общего врага, называющегося коронавирусной инфекцией. Ее жертвами уже стали тысячи людей из разных стран мира. Миллионами измеряется число выживших, но зараженных им. К счастью, есть и чудом исцелившиеся. В их числе и величайший испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго. Мы все прекрасно помним обошедшие весь мир кадры, когда он, кумир миллионов ценителей оперного искусства, пел на балконе собственного дома для соседей, для всей Испании, для всего мира.

Ровно так же, придерживаясь норм карантина и оказывая посильную моральную поддержку гражданам Азербайджана, cолисты Азербайджанского государственного академического Театра оперы и балета устраивают сольные выступления из дома. Эти их выступления транслируются по отечественным телеканалам и в социальных сетях. Это их вклад в нашу общую войну за победу над COVİD-19. В ту самую войну, в победном окончании которой мы не сомневаемся. Потому что видим, сколь огромные усилия и сколь грамотные шаги делаются Азербайджаном, во главе которого стоит Президент Ильхам Алиев.

Итогом работы первых лиц государства является то, что в нашей стране проведено около 60 тысяч медицинских тестов на коронавирус, что позволяет выявлять его на начальном этапе на местах, предотвращая распространение инфекции. Замечу, что это один из наиболее передовых показателей в мире. Кроме того, в Азербайджане налажено производство медицинских масок и выделены средства для установки шести больниц модульного типа на 200 коек каждая.

Что не менее важно, государство предоставляет ряд льгот населению, оказывает материальную поддержку. Так, уже началась выдача единовременной материальной помощи безработным в размере 190 манатов, стартовала программа по возмещению ущерба, нанесенного предпринимателям и их работникам COVİD-19. Эта программа, рассчитанная на предотвращение сокращения рабочих мест в пострадавших от коронавируса сферах экономики, охватит 300 тысяч работников, 42 тысячи работодателей и, помимо этого, около 300 тысяч частных или микропредпринимателей! Это - огромная помощь сотням тысяч наших сограждан!

Позвольте, от имени большого коллектива Азербайджанского государственного академического Театра оперы и балета выразить Вам глубочайшую признательность за всю эту титаническую и кропотливую работу, за заботу о каждом гражданине республики. Хочу заверить Вас в том, что мы всегда поддерживали проводимую Вами политику.

Мы понимаем, насколько сложно в нынешних условиях оказывать внимание отечественной культуре в прежнем объеме. Но именно понимание всех существующих сложностей многократно увеличивает нашу благодарность руководству страны за то, что оно находит возможности для своевременной выплаты всех зарплат работникам азербайджанских театров. Это шаги по сохранению азербайджанской культуры, деятели которой всегда были, есть и будут на передовой любой войны, навязанной нашему государству. В том числе, и войны с COVİD-19, в которой, я в этом не сомневаюсь, мы победим.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана