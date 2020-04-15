Инициатива Президента Ильхама Алиева еще более укрепит братство стран Тюркского совета

Главной задачей Саммита Тюркского совета был обмен опытом в борьбе с COVID-19, а также решение экономических вопросов, которые возникнут после завершения пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сказал политический эксперт из Казахстана Азаматхан Амиртай.

"В этом отношении данный саммит сыграл особую роль, когда страны Тюркского совета в очередной раз показали, что они в этой трудности вместе и будут стратегически обмениваться опытом и помогать друг другу для выхода из сложившейся ситуации", - заявил наш собеседник.

Сравнивая пандемию коронавируса с третьей мировой войной, эксперт отметил, что она вызывает сложную ситуацию в экономической, социальной и политической сфере.

"Коронавирус является серьезным вызовом для стран-членов Тюркского совета, поэтому выходить из этой ситуации нужно единым фронтом. Проведение саммита демонстрирует, что братские страны приходят на помощь друг к другу в сложное время. Это важная ценность и на ней должна строиться дальнейшая стратегия развития наших стран в будущем", - полагает Амиртай.

Далее эксперт сказал, что на саммите было принято решение о совместных антикризисных мерах: "Они касаются не только борьбы с коронавирусом, но и в первую очередь с дальнейшими экономическими последствиями от COVID-19. У стран есть чему научиться друг у друга и этими возможностями следует пользоваться максимально эффективно".

Амиртай похвально отнесся к инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении саммита Тюркского совета.

"Это показывает, что Президент Ильхам Алиев, как политик, в трудной ситуации в первую очередь обращается именно к братским странам и народам. Считаю, что на этом понимании должна строиться дальнейшая политика наших стран. В сумме численность тюркских народов достигает сотни миллионов человек, что дает большую политическую и экономическую силу в мире. Поэтому, я поддерживаю инициативу Президента Ильхама Алиева по сближению братских стран", - сказал эксперт.

Касаясь экономических связей между странами-членами Тюркского совета, Амиртай подчеркнул значимость Азербайджана как страны-транзитера: "Азербайджан является связующим звеном для стран Центральной Азии. Очень важна адаптация методов управления создания малого и среднего бизнеса, дальнейший экспорт товаров и весь бизнес-процесс в целом. Турция также заинтересована посредством Азербайджана выходить на рынки Центральной Азии. Поэтому Азербайджан можно назвать ключевым игроком в оси Центральная Азия-Азербайджан-Турция".

Эксперт считает правильным решением введение в Азербайджане особого режима карантина.

"Побороть коронавирус можно только, применяя жесткие меры. Карантин обеспечивает безопасность граждан и только так можно выйти из этой сложной ситуации. Азербайджан вовремя принял эту тактику. Считаю, что и страны Центральной Азии должны также принять эту меру на вооружение, так как главная задача состоит в спасении жизней граждан наших стран", - заключил Азаматхан Амиртай.