Турция не оказывала Армении никакой гуманитарной помощи

Посольство Турции в Азербайджане прокомментировало информацию о гуманитарной медицинской помощи, якобы оказанной Турцией Армении.

Как сообщили Trend в посольстве, эта информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"В связи с утверждениями в прессе, заявляем, что в качестве гуманитарной акции уполномоченные лица Турции обеспечили возвращение до 70 граждан Армении, проживающих в Турции, в свою страну через Грузию. О какой-либо другой гуманитарной помощи не может быть и речи", - заявили в посольстве.