Азербайджан показал миру пример взаимовыручки и эффективной интеграции

Чрезвычайный саммит Тюркского совета, созванный по инициативе азербайджанской стороны, продолжает обсуждаться и анализироваться. Встреча тюркских стран на высшем уровне в трудный для всего мира момент ознаменовала собой новый тренд, стала примером того, как следует взаимодействовать в условиях всемирной угрозы. В работе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии (наблюдатель в ТС) и генеральный директор ВОЗ.

Об уроках саммита ТС мы побеседовали с известным политологом Тофиком Аббасовым.

До недавнего времени Европейский Союз считался эталоном современной интеграции. Внедрялась мысль, что страны Европы, мол, демонстрируют высокий пилотаж во взаимопонимании, имеют единый бюджет и так далее. Многие страны европейского континента, которые не являются еще членами ЕС, рвались туда на всех скоростях, видя в Евросоюзе смысл своего будущего.

Страны ЕС еще вчера вроде бы мыслили и действовали коллегиально, озвучивали очень аттрактивные императивы, увлекая за собой другие государства и континенты. Утверждалось, что ЕС - это истина в последней инстанции, та модель, к которой человечество шло долго, и вот, наконец, она достигнута... Но вдруг появился неожиданный вызов под названием COVID-19, который показал реальную цену этой европейской интеграции.

Это было первое серьезное испытание для интеграционных союзов. Когда коронавирус начал шествие по Европе, корпус европейского корабля дал серьезную течь. Все разбежались по национальным квартирам, повесили замки на границах - каждый за себя. Трудные испытания всегда выявляют главные качества, и вот сегодня ЕС, что называется, не вписался в крутой поворот, и это единство начало разваливаться. Сами европейцы, особенно их лидеры поняли, что происходит, но не стали педалировать эти тревожные нотки в расчете, что все само собой разрешится.

Реальная цена содружеству, интеграции всегда узнается в моменты, когда есть необходимость проявить согласованные действия, противопоставить напастям обдуманные схемы, конфигурации, доказать, что все слова о коллегиальности и интеграции были не ложными, а подкрепленными конкретным содержанием.

Именно эти качества удалось продемонстрировать с подачи Азербайджана странам тюркоязычного пространства, собравшимся на внеочередной саммит Тюркского совета, прошедший в формате видеоконференции в минувшую пятницу.

Сам Азербайджан в трудный момент оказал и продолжает оказывать содействие странам, которые чувствовали себя не совсем подготовленными к этой беде, наша страна стала донором ВОЗ. При этом и на национальном уровне были приняты своевременные и эффективные меры по всем направлениям. Создан Оперативный штаб, подготовлена и реализуется антикризисная программа в объеме 2,5 миллиарда манатов, необходимые меры принимаются в сфере здравоохранения, оказывается поддержка гражданам и бизнесу. Одним словом, делается все необходимое для поддержания стабильной ситуации в экономике и социальной сфере.

То есть наше государство успешно сочетает и принятие мер внутри страны, и оказание помощи соседям, друзьям и партнерам, в том числе Венгрии, являющейся членом Евросоюза. Эта страна так и не дождалась помощи и конкретных действий от союзников по ЕС. Хочу напомнить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично прибыл на юбилейный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проходивший в октябре в Баку, и говорил о том, что интерес его страны к ССТГ не формальный, а продиктован соображениями участия в этой организации. Экономическая составляющая очень важна в деятельности организации, и Орбан, как прагматичный лидер, счел возможным участие в этом формате. На прошедшей 10 апреля видеоконференции Орбан выразил благодарность Азербайджану и Турции за оказанную помощь, назвал азербайджанского лидера большим другом, на которого можно положиться. И это сегодня, когда многие страны, обладающие большим, чем у Азербайджана, технологическим, научно-практическим и финансовым потенциалом, самоизолировались от своих союзников и партнеров.

Созыв Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как председателем ССТГ, чрезвычайного саммита Тюркского совета - положительный пример для всего мира. Инициатива была поддержана всеми странами-членами, все лидеры приняли участие в обсуждениях, в том числе премьер Венгрии, являющейся наблюдателем в ТС.

Разговор получился по существу. Во-первых, потому что есть, чем поделиться. Во-вторых, по приглашению Президента Ильхама Алиева в саммите принял участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава Азербайджана продемонстрировал миру национальный опыт борьбы с коронавирусом, а также предложил формат фронтального наступления на эту угрозу. Тюркоязычные государства охватывают географически огромный ареал. Имеется большой людской потенциал, экономические возможности. Достаточно сказать, что на пространстве ТС в период пандемии удалось сохранить экономические контакты, обеспечить перевалку грузов в объеме 180 тысяч тонн, что даже превышает прошлогодний показатель.

Самое главное, что есть процессы, которые находятся в движении. И это правильно, потому что полностью останавливаться нельзя. Полная остановка может потом аукнуться другими проблемами. Азербайджанская логистическая система отлична от многих, действующих в других регионах. Она более современная и более приспособлена к тому, чтобы работать в сквозном режиме. Об этом в ходе видеоконференции тоже шел разговор.

Саммит ТС, созванный по инициативе Баку, - событие на злобу дня, показывающее, что как бы трудно нам ни было, нужно держаться вместе, продолжать действовать, быть прагматиками и демонстрировать высокую гражданственность. Президент Ильхам Алиев показал, что нужно проявлять чуткость и взаимовыручку в отношении тех стран, которые находятся в более худшем положении. Сегодня меркантильные интересы должны отойти на задний план. Ситуация нешуточная, она не терпит никаких экспериментов, хайпов, как это называют сегодня.

Это был поучительный урок для всего мирового сообщества. Говорю это со всей серьезностью. Давайте посмотрим - США начали с того, что закрыли все границы и объявили о запрете въезда в страну, особенно для европейцев, то есть своих союзников и партнеров. Европейские страны сделали то же самое.

Инициатива Президента Ильхама Алиева о проведении чрезвычайного саммита Тюркского совета - это пример того, что в трудной ситуации нужно не расходиться по своим квартирам, а держаться вместе, помогать друг другу, и только так можно будет минимизировать урон от последствий пандемии COVID-19.

Лейла Таривердиева