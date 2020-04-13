Посольство отреагировало на скандальное видео о перевозке топлива и продовольствия из Ирана в Карабах

Посольство Ирана в Азербайджане прокомментировало видеозапись, на которой грузовые автомобили, якобы принадлежащие Ирану, перевозят топливо и продовольствие из Ирана в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство, в ведомстве полностью опровергли данную информацию.

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