https://news.day.az/politics/1223279.html Посольство отреагировало на скандальное видео о перевозке топлива и продовольствия из Ирана в Карабах
Посольство отреагировало на скандальное видео о перевозке топлива и продовольствия из Ирана в Карабах
Посольство Ирана в Азербайджане прокомментировало видеозапись, на которой грузовые автомобили, якобы принадлежащие Ирану, перевозят топливо и продовольствие из Ирана в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство, в ведомстве полностью опровергли данную информацию.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
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