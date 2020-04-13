Азербайджанская армия проводит учения с С-300

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит", совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.