https://news.day.az/politics/1223294.html Азербайджанская армия проводит учения с С-300 - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская армия проводит учения с С-300 - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит", совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.
Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре