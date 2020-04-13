Армения не способна контролировать авиационную безопасность

Комитет гражданской авиации Армении не выполнил или ненадлежащим образом выполнял свои обязательства, как указано в докладе EASA, в течение последних двух лет. Об этом местному телеканалу заявил бывший советник премьер-министра Акоп Чагарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"По исследованиям в отчете Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), проведенным во всех сферах, имеются замечания и несоответствия международным нормам в такой степени, что в документе, опубликованном в одном из СМИ, почему армянские авиакомпании следует лишить права на полеты в Европу, упоминается очень оскорбительный факт: Армения как эксплуатирующая страна не может сертифицировать самолеты и авиакомпании, контролировать безопасность полетов в соответствии с международно признанными правилами", - сказал Акоп Чагарян.

По его словам, когда нет системы в сфере гражданской авиации, нет компетентных органов, выполняющих ответственную функцию, в любом случае без оплошностей не обойтись.

"Не могло обойтись без промахов. Для любого специалиста, знакомого со сферой авиации и структурой гражданской авиации, не составит труда понять, что даже при наличии доклада или без него, если нет соответствующей структуры, нет соответствующих документов, то переподготовка людей, использующих эти документы, так называемые, апдейты, если нет механизмов их принятия, исполнения и контроля, то уже не имеет значение информированность. Чтобы понять это, не нужно большого ума", - сказал он.

Акоп Чагарян представил премьер-министру отчеты о проблемах в области гражданской авиации, внеся четкие предложения, которые, однако, были проигнорированы.

"На встрече Комитета гражданской авиации и Европейского агентства по авиационной безопасности в Брюсселе 21 ноября стало ясно, что у них есть некоторые разногласия, которые еще не переросли в эту катастрофическую ситуацию. Поскольку у нашего государства был 2-годичный пробел в вопросах документов, переподготовки специалистов и других, еще в декабре я предложил пригласить европейских сертифицированных специалистов, которые в состоянии составить все основные документы, требуемые от авиационных властей любого государства. Это предложение не было принято", - сказал он.

По словам Акопа Чагаряна, после доклада Европейского агентства по авиационной безопасности Армения еще не в "черном списке" ЕС, но уже на финишной прямой.