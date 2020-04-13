Симоньян и Russia Today играют на стороне глобалистов против России

На днях в интервью "БИЗНЕС Online" известный в широких международных кругах российский политолог Игорь Панарин, раскрывая свой взгляд на происходящие в мире процессы, осторожно намекнул на провокационную деятельность телеканала RT, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Почему осторожно? А потому что за этим российским каналом и лично за руководителем этой структуры Маргаритой Симоньян стоят те же глобальные кукловоды, что и за распространением COVID-2019, и психологической атакой на население мира.

По мнению аналитика, "Операция COVID-2019 - это, в том числе, игра на свержение Путина, Трампа и Си Цзиньпина". Авторы этой глобальной операции имеют отношение к так называемому "глубинному государству" - deep state.

"Центр deep state - это Лондон. В руках этих людей три масштабных инструмента. Первый - глубинное государство США; его политическая "крыша" - Билл Клинтон и его "семья", финансово-экономический и отчасти идеологический блок - Джордж Сорос и Билл Гейтс, а силовой блок - часть аппарата ЦРУ и минобороны (но не полностью). Американское deep state было создано Уинстоном Черчиллем и Уильямом Донованом, тогдашним руководителем американского УСС, после Второй Мировой войны. Другой инструмент - это ФРС, Федеральная резервная система США, а третий - это глобальные СМИ. В том числе и в России, - говорит эксперт.

Панарин далее задает логичный вопрос:

"Вы помните стрельбу на Лубянке 19 декабря 2019 года? Она случилась день в день с путинской большой пресс-конференцией и накануне дня чекиста (празднуется 20 декабря - прим. ред.). Невооруженным глазом было видно, что это выпад - и против российских спецслужб, и лично против Путина".

И сам осторожно отвечает:

"К большому моему разочарованию, и канал RT - Russia Today - все чаше играет на стороне глобалистов, в глобалистском тренде. Информации о России там не больше 8-9 процентов, и то преимущественно - в негативном формате".

"И что же? RT (главред Маргарита Симоньян) дает 19 (!) репортажей на английском языке(!) с места события (для расширения ареала транслирования антипутинской информации - авт.). А когда через неделю в США случаются два чрезвычайных события - расстрел церкви, нападение на синагогу и на дом раввина, тот же канал транслирует в шесть раз меньше сюжетов", - обращает внимание Панарин.

Неслучайно 19 декабря у здания ФСБ оказались и либералы всех мастей, которые транслировали происходящее онлайн, многократно преувеличивая инцидент и нагнетая панику (вплоть до того, что проскакивали сообщения, будто часть здания на Лубянке захвачена неизвестными). Хотя, если бы не действия российской контрразведки, нападение на здание ФСБ могло бы оказаться гораздо масштабнее. Так что либералы, по сути, транслировали то, что должно было, согласно некоторым планам, случиться, но не случилось, поскольку было скорректировано (в результате стрельбы на Лубянке погибли трое человек, включая предполагаемого преступника Евгения Манюрова, и пятеро получили ранения - прим. ред.).

"Я почти убежден, что после этого случая Владимир Путин оценил масштаб готовящейся провокации и решился на кардинальные изменения в структуре государства, которые последовали в январе. Он начал, как я уже сказал, левоконсервативный разворот, фактически в какой-то мере повторяя Трампа", - говорит Панарин.

Что же касается RT - этот телеканал по сути имеет отношение не столько к России, сколько к глобальным СМИ, управляемым из того же внешнего центра.

Это частично объясняет, почему на телеканале, который, кстати, ежегодно получает из российского бюджета более 18 млрд.рублей (а по некоторым данным и того больше) информация о России составляет не больше 8-9 процентов, и то преимущественно - в негативном формате". В российской власти так же присутствует влиятельное крыло политиков, ассоциированных с внешним управлением.

Алексей Навальный (к которому можно по-разному относиться, но многие его расследования имеют фактическую основу), как и Gradator, уже неоднократно обращают внимание в своих расследованиях на вредоносную для России деятельность RT под руководством Симоньян.

Вот что говорил Навальный более года назад:

"Наберите RT и вы попадете на главный ютуб канал из всей этой помоечной системы. И когда вы отсортируете этот контент, вы увидите, чем занимается RT. Может быть интересы России продвигаются или, например, ведутся расследования, которые западные СМИ скрывают? Нет! 18 млрд Россия платит Симоньян за украденное видео! Основная часть сюжетов на RT - это видосики пользователей, которые Симоньян украла и переименовала. Ну, например, цунами где-то, или корабль перевернуло...Это просто краденые, зачастую смешные видосики, которые показывают на других популярных каналах. И еще Симоньян покупает клики, а потом нам втирает о "высокой посещаемости" RT. У нее сидят хмыри, которые получают по 400-500 тысяч. Симоньян создала самое убогое ТВ на свете и доказывает, что это очень круто".

И вот недавние публикации:

https://gradator.ru/news/russia/2809.html

https://gradator.ru/news/russia/2775.html

https://gradator.ru/news/society/2791.html

https://gradator.ru/news/russia/2740.html

Мы уже неоднократно обращали внимание и на тот факт, каким образом 25-летняя среднестатистическая выскочка Маргарита Симоньян после прохождения соответствующего обучения в США и попадания в поле зрения спецслужб этой страны, действующих в кооперации с армянским лобби, получила такой высокий пост в России, и даже не один, и на сегодня сконцентрировала в своих руках почти полный контроль над медиапространством России.

Симоньян успешно ослабила ведущие российские СМИ,такие, как РИА Новости, и превратила RT и Sputnk, которые во всем мире называют источниками провокации и дезинформации, в средства российской антипропаганды, за которые российские наголоплательщики еще и платят фантастические деньги. То есть, таким образом была провалена попытка России создать сильные и влиятельные СМИ, вещающие на Западе о России и в интересах России. То, что Симоньян внушает нам о своих "успехах", это лишь наглый блеф на фоне той инфодемии, которую устраивает Симоньян на наши мозги через соцсети и новостные агрегаторы.

Внешние кураторы постоянно и целенаправленно наращивали популярность Симоньян с тем, чтобы в России ее рейтинг рос, как и способности влиять изнутри в интересах внешнего центра. Обратите внимание, что рейтинг Симоньян заметно подскочил, когда в 2017 году она вошла в ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, моментально запрыгнув на 52-е место. Кстати, в этом списке постоянно фигурирует и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина...

Тогда даже непосвященные авторы рейтинга писали о Симоньян:

"Еще год назад большинство понятия не имели, кем является Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, медиа и политических кругах, из-за негативного влияния ее российского телеканала RT".

А после этого внешние центры, для закрепления успеха, устроили ей мощный внешний промоушн на влиятельных западных каналах, в том числе NBC. Многоликая Маргарита успешно изображала "русского патриота", но лишь с целью нарастить доверие российской аудитории. И это ей удалось.

Однако сейчас в мире и России происходят значимые события, открываются многие тайны. Мы надеемся, что полное разоблачение Симоньян вопрос не столь отдаленного времени.