Страны Тюркского совета объединяются в борьбе против коронавируса

Проведение 10 апреля чрезвычайного Саммита глав государств, входящих в Тюркский совет в формате видеоконференции, который был инициирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, имеет несколько измерений.

Первое: Все страны, главы которых участвовали в видеоконференции, являются членами Тюркского совета и напрямую столкнулись с проблемой коронавируса. В той или иной мере, где-то больше, где-то меньше, но с пандемией столкнулись все. И в условиях, когда пандемия коронавируса показала, что глобальные институты, которые должны координировать борьбу с коронавирусом, с этим плохо справляются, в ситуации, когда национальный эгоизм в борьбе с COVID-19 преобладает над тем, чтобы выстраивать взаимную стратегию и помогать друг другу, когда национальный эгоизм, возведенный в абсолют, преобладает, на фоне всего этого, проведение данного чрезвычайного Саммита глав государств Тюркского совета по инициативе Баку стало одной из первых попыток выработки совместных решений для преодоления пандемии COVID-19. Попыткой поиска общих путей и совместных решений с целью успешнее противостоять этой пандемии. Это показатель того, что Тюркский совет на фоне слабой эффективности многих региональных и глобальных структур ищет возможности для повышения своей эффективности в решении неотложных задач и укрепления своей субъектности. Считаю, что проведение этого чрезвычайного Саммита глав государств даже в формате видеоконференции и принятые там решения - это очень серьезно и важно.

Второе: Важнейшим результатом данного чрезвычайного Саммита является то, что даже в условиях работы в режиме видеоконференции удалось обсудить и согласовать ряд мер, которые имеют долгосрочное значение. Прежде всего, принято решение, что борьба с пандемией коронавируса должна координироваться на уровне глав профильных ведомств всех стран Тюркского совета. Это касается и того, что нужно создавать в рамках Совета постоянно действующую координационную группу по борьбе с пандемией, и, что еще более важно, это решение о создании постоянно действующей совместной системы эпидемиологического мониторинга, включающего все страны Тюркского совета. Это то, что будет работать и на будущее, потому что есть понимание того, что нынешняя пандемия - не последняя, и чем больше будет усиливаться транспортная взаимосвязанность мира, повышаться мобильность населения, развиваться туризм и все, что с этим связано, - весь этот глобально усиливающийся поток людей будет приводить к тому, что любая эпидемия, возникшая в той или иной стране, сможет перерасти в пандемию глобального масштаба. И нужно к таким вызовам и глобальным пандемиям готовиться уже сейчас и создавать совместную эффективную инфраструктуру.

Самый главный результат Саммита - понимание масштабов проблемы и определение конкретных направлений работы по тому, чтобы бороться с пандемией коронавируса сегодня и создавать эпидемиологическую инфраструктуру для борьбы с пандемиями, которые будут возникать в будущем. Это показатель того, что Тюркский совет обладает потенциалом для того, чтобы реально превратиться в эффективный институт взаимодействия между членами этой организации, в институт, который может координировать работу по тем или иным направлениям, имеющим трансграничный характер.

Если смотреть чуть шире на деятельность Тюркского совета, то среди основных направлений сотрудничества стран-членов организации можно отметить потенциал взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Находясь на пересечении большинства трансевразийских коридоров "Восток-Запад" и "Юг-Север", страны Центральной Азии и Южного Кавказа имеют очень серьезный транспортно-транзитный потенциал, и это нужно использовать, над этим нужно работать. Потому что это то направление, которое может принести реальные результаты, которые будут интересны и полезны для всех стран-участниц.

У Азербайджана очень выгодное геостратегическое положение на Южном Кавказе. Эта страна является перекрестком, одним из ключевых пунктов, где пересекаются транспортные коридоры по направлению "Восток-Запад" (связывая морские порты Китая с Западной Европой) и формирующаяся сеть транспортных коридоров по направлению "Юг-Север" (связывая растущую Индию и Европу). Азербайджан является одной из стран, которая очень активно вкладывалась, вкладывается и планирует вкладываться в развитие транспортной инфраструктуры, для того чтобы эффективно использовать свой серьезный транзитный потенциал.

Как результат, на сегодня можно говорить о том, что те средства, которые были затрачены как Азербайджаном, так и другими странами Центральной Азии в развитие транспортной инфраструктуры, начинают давать реальную отдачу. И понятно, что это будет одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках Тюркского совета.

И уже сейчас можно видеть первые результаты этой работы.

Так, в начале апреля пошел первый состав из Узбекистана через Казахстан, Каспий, а далее из Баку по маршруту "Баку-Тбилиси-Карс" он дошел до Турции.

При этом, в транскаспийских транспортных перевозках будет задействован транспортно-транзитный потенциал как Казахстана, так и Туркменистана. Эта страна тоже в последние годы очень активно развивает свою транспортную инфраструктуру, в частности только в модернизацию порта Туркменбаши вложено более 2 млрд. долларов. Этот порт может стать одним из ключевых пунктов для того, чтобы обеспечить повышение объема грузопотоков по маршрутам "Восток-Запад" в обоих направлениях. Через Туркменистан уже начинают идти грузы через порт Туркменбаши в Баку и далее до Батуми, порты Черного моря, до средиземноморских портов Турции и это имеет серьезные перспективы.

Важно и то, что и в обратном направлении, с запада на восток, из Турции по Транскаспийскому транспортному коридору пошли первые составы в Центральную Азию.

Нынешние первые грузовые железнодорожные составы, которые начали работать по этому маршруту, начиная с января 2020 года, носят пробный, во многом тестовый характер, когда тестируются сроки прохождения грузов, время прохождения процедур и т.д. Это все пока не дает резкого роста грузопотоков, но все начинается с первых шагов, которые делаются, и эти грузопотоки будут расширяться.

Особый интерес к коридору Восток-Запад будет тогда, когда мы сможем построить железнодорожную магистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это станет очень серьезным фактором, который резко увеличит грузопотоки из Китая через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Каспий, Азербайджан и далее с выходом через Грузию на Турцию на ее средиземноморские порты.

Таким образом, транспортно-логистическая составляющая сотрудничества стран Тюркского совета имеет серьезный потенциал, который понимается и принимается и идет серьезная работа в том направлении, чтобы этот потенциал использовать на благо всех стран, которые входят в Тюркский совет. И я уверен, что у этих проектов и коридоров транспортно-транзитного маршрута "Восток-Запад" очень большие перспективы.

Бахтиёр Эргашев

директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Ташкент, Узбекистан)

специально для Day.Аz