В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 24 вопроса

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, назначенного на 17 апреля.

Как сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, вначале будет заслушан годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль деятельности муниципалитетов, передает Day.Az.

В ходе заседания будут обсуждены изменения в законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", "О внутреннем уставе Милли Меджлиса Азербайджана", "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне", в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках, Миграционный кодекс, а также в другие законы.

В целом в повестку заседания включены 24 вопроса.