Следует признать, что Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend казахстанский политолог Замир Каражанов.

Политолог напомнил, что проведение 10 апреля по инициативе азербайджанской стороны внеочередного саммита Тюркского совета посредством видеоконференции было важным и актуальным: "Ситуация с коронавирусом может оказать глубокое влияние не только на наши экономики, но и на сотрудничество между странами Тюркского совета. Сегодня важно оценить возможный ущерб, чтобы своевременно его минимизировать. Собственно эти вопросы и поднимались в ходе саммита. Пандемия коронавируса, падение цен на нефть, замедление экономического развития и возможный спад в торговле может "заморозить" сотрудничество. Мы столкнулись с большими вызовами и если ничего не предпринимать, то его последствия будут ощутимы для тюркского мира. Саммит стал реакцией Тюркского совета на актуальную проблему и показал готовность стран-участниц к сотрудничеству в деле стабилизации эпидемиологической ситуации, а также к снижению всевозможных последствий пандемии коронавируса. Последний аспект представлял повышенный интерес. К примеру, на саммите прозвучало предложение усилить сотрудничество в сфере здравоохранения. Кроме того, затрагивались вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Звучало предложение разработать совместный план действий, направленный на преодоление последствий пандемии, стимулирование взаимной торговли и инвестиций. Наши страны прежде не сталкивались с вызовами эпидемиологического характера. Поэтому не придавалось особого значения соответствующим мерам".

По его словам, Совет объединяет страны, которые имеют общие исторические и культурные корни: "Показательно, что после обретения независимости бывшие советские тюркоязычные республики смогли не только сохранить отношения друг с другом, но и восстановить связи с Турцией. Конечно, в этом союзе, по объективным причинам большая роль отводится именно Турции, которая в тот период первой стала протягивать руку помощи братским странам. Между тем следует признать, что в этих отношениях не было и нет старшего или младшего брата. Отношения строятся на равноправных условиях, с учетом интересов всех сторон. Мы не видим предвзятости, попытки Анкары навязать свою волю остальным участникам. Напротив, это взаимовыгодные отношения".

Эксперт считает, что атмосфера доверия, которая царит в рамках Тюркского совета, характерна для наших стран: "На саммитах Совета сотрудничества тюркоязычных государств обсуждаются актуальные проблемы, выявляются приоритеты сотрудничества. Это не только дружественные встречи, но и способ поддержать партнеров в сложных обстоятельствах. Между тем, страны-участницы Тюркского совета состоят и в других альтернативных объединениях, так как нашими главными экономическими партнерами являются Европа, Китай, Россия. Отношения с ними несут важную роль. Необходимо углублять и сотрудничество тюркоязычных стран. Потенциал для этого есть. Наша задача - получать максимальные преимущества от сотрудничества друг с другом".

Политолог отметил, что в настоящее время между странами Совета существуют доверительные отношения, и самое главное - нет противоречий: "Кроме того, нас объединяет культура, традиции, язык. Это хороший фундамент для наращивания сотрудничества. Нам важно в полной мере реализовывать имеющиеся возможности. Показательно, что на онлайн-саммите поднимались вопросы "посткоронавирусного мира". Многие эксперты сравнивают пандемию с глобальным кризисом, которая поменяет не только мировую экономику, но и политическую архитектуру. Поэтому важно уже сейчас наблюдать за трендами. Пока мы видим усиление роли интернета. Интернет и цифровизация обещают сильно поменять традиционные сектора экономики. Многие сферы станут работать по иным принципам. Поэтому разумно уже сегодня готовится к переменам в будущем".

По мнению эксперта, нашим странам в определенной мере повезло, что мы столкнулись с пандемией после того, как она охватила Китай, Европу и другие страны: "Мы уже видели, какие меры предпринимаются в мире. Но момент непредсказуемости все же сохраняется и по сей день. Китай и Южная Корея, которые ранее справились с эпидемией, сегодня сталкиваются со второй волной заболевания среди своих граждан. А это значит, что старые, выработанные рекомендации не подходят для борьбы с вирусом. Поэтому быстро проблему не удаётся решить. Следовательно, и минимизировать последствия пандемии для глобальной экономики будет не просто. Пострадают сферы, которые не предусмотрены для работы в удаленном режиме. Но проблема в том, что доля этого сектора в национальных ВВП достаточно высокая. А это значит, что темпы экономического роста замедлятся. Выиграют те страны, которые смогут более рационально использовать свои ограниченные возможности и финансовые ресурсы".