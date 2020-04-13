Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили борьбу с коронавирусом и карабахский вопрос

13 апреля текущего года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД, стороны провели подробные обсуждения по вопросам, стоящим на повестке двустороннего сотрудничества.

Министры обменялись мнениями о мерах обеих стран по борьбе с пандемией COVID-19. Была обсуждена текущая ситуация на границе двух стран, и стороны подчеркнули, что временное закрытие границ никаким образом не повлияет на международные грузоперевозки между двумя странами, а также в отношении других стран.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о возможных шагах в направлении урегулирования конфликта.

Министры согласились продолжить консультации после улучшения ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения.