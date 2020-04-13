Baku Media Center подготовил очередной видеоролик в рамках поддержки борьбы с коронавирусом

С учетом стремительных темпов распространения коронавируса COVID-19 в мире и актуальности проблемы в Азербайджане, в рамках социальной ответственности Baku Media Center подготовил очередной видеоролик.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике особо подчеркивается важность поддержки деятельности сотрудников правоохранительных органов, в частности полиции, в направлении обеспечения общественного правопорядка, соблюдения требований особого режима карантина для снижения риска инфицирования, а также необходимость оставаться дома.