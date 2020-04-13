В Азербайджане государство оплатит обучение тысяч студентов

Кабинет министров Азербайджана вынес решение в связи с оплатой обучения студентов, относящихся к уязвимым группам населения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

С полным содержанием постановления можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется