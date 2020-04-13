https://news.day.az/politics/1223390.html В Азербайджане государство оплатит обучение тысяч студентов - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане государство оплатит обучение тысяч студентов - ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет министров Азербайджана вынес решение в связи с оплатой обучения студентов, относящихся к уязвимым группам населения.
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
С полным содержанием постановления можно ознакомиться по ссылке.
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