Главный символ Анкары окрасился в цвета флага Азербайджана

В знак турецко-азербайджанской дружбы и солидарности символ столицы Турции Анкары - башня Атакюле - минувшей ночью окрасилась в цвета государственных флагов обоих государств. Также на башне была представлена видеопроекция из флагов Турции и Азербайджана с музыкальным сопровождением.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Отметим, что на башне были проецированы знаменитый слоган Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "Bir millət, iki dövlət!" ("Один народ - два государства!") и слова "Can Azərbaycana sevgilərlə" ("С любовью к родному Азербайджану").

Это событие, ставшее ответным жестом Турции Азербайджану, широко освещено местными телеканалами.

Напомним, что вечером 11-го апреля в знак солидарности с Турцией в борьбе с коронавирусом на здании Центра Гейдара Алиева в Баку была размещена проекция флага Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу горячо приветствовал акцию. "Турция и Азербайджан - одна нация, одно сердце! #Мы победим вместе", - написал глава МИД Турции на своей странице в Twitter.