https://news.day.az/politics/1223442.html ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гёйяли Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Нюзгяр Джабраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
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