Великобритания не признает второй тур т.н. «президентских выборов» в Карабахе

Посольство Великобритании в Азербайджане распространило заявление в связи со вторым туром т.н. "президентских выборов", которые пройдут 14 апреля в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в заявлении говорится, что Великобритания не признает второй тур т.н. "выборов".

"Великобритания еще раз подчеркивает,что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в мирном урегулировании процесса. Мы заявляем о значении принципов и норм международного права, признанных во всем мире, и поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. Призываем Азербайджан и Армению приложить больше усилий для мирного урегулирования конфликта и создания атмосферы доверия", - отмечается в сообщении посольства.