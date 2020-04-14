https://news.day.az/politics/1223505.html Число скончавшихся от коронавируса в Армении выросло до 16 человек
Число скончавшихся от коронавируса в Армении выросло до 16 человек
В Армении увеличилось число скончавшихся от коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az.
По его словам, за последние сутки в Армении заразились коронавирусом еще 28 человек, таким образом число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1067 человек.
Никол Пашинян отметил, что от коронавируса излечились 54 человека.
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