Число скончавшихся от коронавируса в Армении выросло до 16 человек

В Армении увеличилось число скончавшихся от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az.

По его словам, за последние сутки в Армении заразились коронавирусом еще 28 человек, таким образом число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1067 человек.

Никол Пашинян отметил, что от коронавируса излечились 54 человека.