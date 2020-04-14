Артиллерийские подразделения Азербайджана выполняют боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана Плану боевой подготовки на 2020-й год, на общевойсковых полигонах ракетно-артиллерийские подразделения проводят тренировки с боевой стрельбой, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Целью проводимых тренировок является усовершенствование навыков управления артиллерийскими подразделениями и повышение уровня их боевой подготовки, планирование действий в ходе ведения боевых операций, организация взаимодействия с другими видами войск.

Различные подразделения ракетных и артиллерийских войск выполняют боевую стрельбу.