https://news.day.az/politics/1223542.html Артиллерийские подразделения Азербайджана выполняют боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Артиллерийские подразделения Азербайджана выполняют боевые стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана Плану боевой подготовки на 2020-й год, на общевойсковых полигонах ракетно-артиллерийские подразделения проводят тренировки с боевой стрельбой, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Целью проводимых тренировок является усовершенствование навыков управления артиллерийскими подразделениями и повышение уровня их боевой подготовки, планирование действий в ходе ведения боевых операций, организация взаимодействия с другими видами войск.
Различные подразделения ракетных и артиллерийских войск выполняют боевую стрельбу.
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