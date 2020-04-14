США выразили благодарность Центру Гейдара Алиева

Посольство США в Баку выразило благодарность Центру Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, на странице посольства США в Азербайджане в Facebook размещена публикация, в которой выражена благодарность Центру Гейдара Алиева за проекцию изображения американского флага.

"Выражаем признательность Центру за проекцию флага США на здании, которое является одним из великолепных архитектурных памятников. Это является примером солидарности между США и Азербайджаном и дружбы между двумя народами в такой трудный период. Мы вместе победим пандемию Covid-19", - отмечается в публикации.

13 апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага США.

Отметим, что ежедневно, с третьего апреля, на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции и Великобритании.