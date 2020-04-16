МИД Армении сделал бледную попытку оправдаться за годы политических неудач

Несмотря на пандемию коронавируса, выявление на оккупированных территориях Азербайджана множества случаев инфицирования COVID-19, Ереван все же не отказался от намерения провести там так называемые "выборы". В результате нелегитимного голосования были избраны "парламент" и "президент". Обе позиции, по сути, не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права и существуют лишь для создания видимости некой "государственной деятельности".

В Армении прекрасно это осознают. Не случайно министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян не сумел в нужном ракурсе и в нужном эмоциональном ключе прокомментировать армянским журналистам заявления Евросоюза о непризнании никаких выборов в оккупированном Карабахе. От главы МИД ожидали жесткой реакции, чего-то вроде обвинений во вмешательстве во внутренние дела, потакании "икорной дипломатии" и тому подобном. Но Мнацаканян всего лишь сообщил, что да, ведомство в курсе.

Учитывая, что сама Армения до сих пор не признала "независимости" своего детища, такая реакция, в принципе, не удивляет. В Ереване знают, что творят, понимают, что результаты этих игрищ никогда не будут признаны. И все, что остается, - это попытаться увязать свое поведение, как это сделал глава МИД, с "контекстом прав человека, безопасности и мира". А также заговорить зубы СМИ рассуждениями о "субъектности и роли Нагорного Карабаха в мирном процессе", и якобы мандат на это сепаратистскому режиму дают нелегитимные "выборы".

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает эти заявления Зограба Мнацаканяна очередной бледной попыткой оправдаться, доказать состоятельность этого незаконного шага и каким-то образом подчеркнуть его значимость. Очень сложно Еревану говорить о международной значимости так называемых "выборов", остается - банальная игра слов.

"Очевидно, что "выборы" - это еще один провал армянской дипломатии, которая, несмотря на предпринимаемые более 20 лет усилия по продвижению, так сказать, бренда "Арцах" на международной арене, ничего не достигла. Претензии на право субъектности для НК, о котором говорил Мнацаканян, разбиваются о железобетонные аргументы международного сообщества, в том числе Азербайджана, которое не признавало и не признает оккупированный Арменией Карабах в качестве субъекта международного права. Не знаю, насколько армянское общественное мнение готово принимать эти лживые заявления своего руководства, но очевидные выводы напрашиваются сами собой", - сказал политолог.

Велизаде подчеркнул, что ни одно из признанных государств мира не признает Карабах субъектом международного права. Совершенно очевидно, что в таких условиях это незаконное образование не может претендовать на роль субъекта в переговорном процессе. Логика переговорного процесса подразумевает, что в нем участвуют признанные государства, которые вырабатывают окончательное решение по урегулированию, отметил наш собеседник.

"Бесплодные усилия Еревана представить Нагорный Карабах в качестве субъекта всякий раз получают "красную карточку". От мирового сообщества. А очередные "выборы" еще раз продемонстрировали, что действия Армении контрпродуктивны и представляют собой тупиковую ветвь в переговорном процессе. Смелости прямо заявить об этом, объяснить своему народу, что взятый курс абсолютно бесперспективен, ни у прежних, ни у нынешних руководителей Армении не хватало. Так что все, что мы сегодня слышим из Еревана, - это всего лишь бледная попытка оправдаться за годы политических неудач", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева