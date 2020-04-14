В Азербайджане социальные работники получат дополнительную зарплату

В Азербайджане сотрудники городских и районных отделений Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, привлеченные к оказанию социальных услуг в период особого режима карантина, а также предприятий социального обслуживания, находящихся в подчинении ведомства, получат временную надбавку к заработной плате.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, размер временной надбавки составит один должностной оклад каждого сотрудника. Кабинету министров Азербайджана поручено определить круг лиц, на которых будет распространяться настоящее распоряжение и определить сроки выплаты надбавок.

Новость обновляется