https://news.day.az/politics/1223652.html Под председательством Президента Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года - ФОТО - ВИДЕО
Под председательством Президента Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года - ФОТО - ВИДЕО
14 апреля под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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