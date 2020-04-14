Под председательством Президента Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года

14 апреля под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется