Президент Ильхам Алиев выделил средства Агентству аграрного кредитования и развития
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о выделении средств для улучшения обеспечения микрокредитами производителей сельскохозяйственной продукции в условиях пандемии коронавируса и в последующий период.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, для выдачи безгарантийных кредитов в аграрном секторе с целью обеспечения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции в финансовых средствах в условиях пандемии коронавируса и в последующий период из предусмотренного в госбюджете на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана Агентству аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выделяются 30 миллионов манатов.
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