https://news.day.az/politics/1223662.html Президент Ильхам Алиев наградил Ису Исаева орденом "Эмек"
Президент Ильхам Алиев наградил Ису Исаева орденом "Эмек"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Исы Гусейн оглу Исаева орденом "Эмек" второй степени за продолжительную плодотворную деятельность в развитии отрасли здравоохранения в Азербайджане.
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