Азербайджан принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса

Азербайджан предпринимает адекватные шаги по борьбе с распространением коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог, директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов.

"Обе страны принимают адекватные меры сообразно своим возможностям. У Украины и Азербайджана имеются ресурсы для преодоления подобных случаев", - сказал Семенов.

Политолог отметил, что человечество переживало самые разные катаклизмы и эпидемии: "Люди пережили эпидемию испанского гриппа, чуму, холеру. Человечество видело уже и СПИД и Эболу. Теперь мы встретились с COVİD-19. Это, конечно, ужасная трагедия, но через пару лет мы будем жить, как и прежде. Возможно, будут некоторые ограничения в сфере цифрового контроля".

В свою очередь, украинский политтехнолог Сергей Слободчук отметил, что после кризиса жизнь всего мира не изменится в корне: "Основа - это экономическая модель. Как до кризиса это был капитализм, так и после кризиса останется все та же модель. Изменятся отдельные черты, но капиталистическая экономическая модель останется в основе. Поэтому можно говорить о том, что поменяется надстройка, но не фундамент".

Он подчеркнул, что сейчас много пишут, что кризис якобы показал ненужность парикмахерских и кафе, поэтому они первыми пали под его ударами: "На самом деле они как легко закрылись, так легко и откроются. Уже был пример кризиса 2008-2009 гг, который показал, что сфера услуг первой страдает из-за экономических катаклизмов и первой приходит в себя".

Согласно словам политолога, страны, обладающие суверенитетом в полноценном понимании, будут внедрять в свою экономическую модель элементы автаркии - чтобы как минимум иметь возможность автономно производить продукты питания и не зависеть от импорта: "ГМО-корпорации тоже попытаются использовать кризис в своих интересах - и увеличить и свои земельные владения, и рынки сбыта. Если будет нехватка продуктов, то они используют это как дополнительный аргумент, чтобы производить больше ГМО-продукции. Помимо этого, многие виды деятельности "уйдут" в Интернет. А, поскольку возрастет объем онлайн-деятельности, возможен и всплеск киберпреступности. К тому же будут попытки более активно внедрять голосование на выборах и референдумах через Интернет. Но на самом деле при голосовании работает психология, а как именно человек выражает свое мнение - с помощью бумажного бюллетеня или через Интернет - это уже дело второстепенное".