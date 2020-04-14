Динамика социально-экономического развития в Азербайджане сохраняется даже в период коронавирусной пандемии, заявил Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя совещание под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, на котором Президент отметил, что Азербайджан нацелен на успех и уверенно идет к поставленной цели.

По его словам, говоря о мероприятиях, проводимых в первом квартале года на совещании, Президент Ильхам Алиев еще раз отметил,что продолжение реформ в стране приводит к хорошим результатам, так как Азербайджан обладает экономикой, способной выйти из любых форс-мажорных обстоятельств:

"В своем выступлении лидер нашего народа и государства также отметил, что работа, проводимая в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, а также предпринятые социальные меры , в том числе реформы будут продолжены и в будущем. Этот фактор, является логическим, успешным результатом уверенных шагов предпринятых на уровне государства.Во время своего выступления глава государства особо отметил тот факт, что до конца года социальные реформы не будут сокращены " - сказал Гулиев.

"Президент Ильхам Алиев не только отметил, что ситуация в Азербайджане находится под контролем, но и дал правительству ряд поручений в связи с влиянием пандемии на экономическую ситуацию", - добавил политический эксперт, отметив, что 2020 год станет периодом глубоких реформ, охватывающих многие сферы, и эти тезисы могут быть расценены как анонс предстоящих достижений.

Бахруз Гулиев отметил, что Азербайджан идет по всем направлениям только и только вперед:

"Мы делаем это во внутренней и внешней политике, и несомненно станем свидетелями реализации многочисленных, глобальных проектов. Именно с этой точки зрения Президент Ильхам Алиев на совещании подчеркнул, что Азербайджан нацелен на успех и движется к поставленной цели" - подытожил редактор "SƏS"