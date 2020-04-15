Центр Гейдара Алиева поддержал Грузию

14-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева появилась видеопроекция государственного флага Грузии с целью продемонстрировать поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVİD-19).

Об этом сообщили Day.Az в Центре.

Отметим, что ежедневно с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, где широко распространена пандемия.

Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19. До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании и США, пострадавших от вируса.