Президент Ильхам Алиев: Мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность

Мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Еще раз хочу сказать, влияние пандемии на экономическое положение неизбежно. Мы уже видим это. Поэтому поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные расходы. В то же время необходимо применять механизм строжайшего контроля за расходованием средств. Я высказывал свое мнение по этому вопросу и ранее. В последнее время налицо позитивная динамика в данном направлении, в результате чего как в прошлом году, так и за три месяца нынешнего года нам удалось перечислить в бюджет дополнительные финансовые средства. Но считаю, что здесь еще есть резервы, и необходимо пересмотреть и инвестиционные, и текущие расходы. Потому что порой текущие расходы раздуваются. В особенности, к сожалению, раздуваются текущие расходы государственных организаций, государственных компаний, и этой сфере должно уделяться очень серьезное внимание", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на полное обеспечение прозрачности в этой области.

"Считаю, что за счет этого мы, конечно, сохраним стабильность нашего финансово-экономического положения. В то же время поручаю правительству изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: резервы есть, их много. В последнее время часть этих резервов уже выявлена, и поступления в бюджет растут, как в прошлом, так и в нынешнем году. В прошлом году в бюджет сверх прогноза было перечислено более одного миллиарда манатов, а за три месяца нынешнего года - более трехсот миллионов манатов. Поэтому необходимо очень серьезно рассмотреть данный вопрос и подготовить предложения. Еще раз хочу сказать: мы не знаем, сколько будет тянуться эта ситуация. Поэтому мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность. Конечно, в первую очередь нам необходимо решить проблемы граждан, страдающих от этой ситуации, и мы их решаем", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, с этой целью выделены крупные средства, государство оказывает поддержку более 600 тысячам человек, временно потерявших работу из-за пандемии.

"Значительная часть заработной платы этих людей выплачивается государством. Одновременно решаются проблемы, связанные с безработицей, и лица, потерявшие работу, уже в массовом порядке проходят регистрацию. Мы и здесь должны быть очень внимательными, чтобы не было злоупотреблений. Это касается как граждан, так и государственных органов. Людям, действительно потерявшим работу, или же безработным должна оказываться помощь. Как мне сообщили, в последние дни динамика обращений очень высокая, и это вызывает определенные сомнения. Государственные органы имеют достаточно возможностей для изучения данного вопроса, чтобы нуждающиеся люди получали помощь от государства. Должен также отметить, что по моему указанию в последние месяцы увеличено число людей, получающих адресную социальную помощь, сегодня их более 70 тысяч. Конечно, каждый вопрос необходимо рассматривать в отдельности, следует применять единые критерии, понятные и гражданам, чтобы никаких сомнений в связи с этим не возникало", - сказал глава государства.