Президент Ильхам Алиев: Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя – враг

Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя - враг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Считаю, что предпринятые властью шаги, начало политического диалога и положительная реакция оппозиционных партий на это приводят к возникновению совершенно новой ситуации в период независимости. Еще никогда в период независимости в этой сфере не наблюдалось столь позитивной картины. Конечно, возможно, я несколько опережаю события, так как данный процесс еще только начинается. Но, возможно, опережаю потому, что хочу, чтобы этот процесс шел стремительно. Рад, что все оппозиционные партии положительно ответили на наше предложение о диалоге, и политический диалог уже начинается. Уверен, что это принесет нашей стране большую пользу", - сказал глава государства.

По его словам, что же касается тех, кто отказался от этого диалога, то их неправильно было бы называть политической силой.

"Потому что люди, собравшиеся в этом лагере, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом. Их основная цель - обострять ситуацию. Чем хуже нашей стране, нашему народу, тем лучше для них. Это подтверждает и история их деятельности. Мы не забыли эту историю. В начале 1990-х годов эти силы поставили Азербайджан в тяжелое положение, совершили предательство, обусловили оккупацию наших земель. А после этого трусливо бежали и скрылись. Эти люди нанесли Азербайджану большой удар, развязали гражданскую войну. Когда наши земли оказались под оккупацией, здесь пролилась братская кровь. Эта группировка создала в нашей стране хаос, анархию, коррупция стала государственной политикой, а некомпетентность, невоспитанность, бескультурье превратились в символ власти НФА-Мусават. В результате нерадивой и предательской деятельности людей, представлявших ту власть, страна фактически находилась на грани распада", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому в нынешних условиях назвать эту группировку политической силой нельзя.

"Должен сказать, что они всегда чего-то ждут, всегда надеются на внешний фактор. Вспомните, в 2005 году, когда на постсоветском пространстве происходили революции, воодушевившись этим, они задумали совершить "оранжевую революцию". Они не потрудились даже выбрать для себя другой цвет, хотели перенять в то время оранжевый цвет у Украины и применить его здесь. Заказали и ввезли в страну оранжевые майки, банты. Но они не учли одного: в то время, в 2005 году, парламентские выборы проводились в ноябре, когда уже начинаются холода. Помню эту смешную картину, когда они вышли на улицы, надев оранжевые майки поверх пиджаков и пальто. Некоторые накинули их на шею, другие повязали на голову. Это создавало комичную картину. Вот на что они способны. И это не получилось. После этого, когда началась "арабская весна", они снова воодушевились, посчитав, что им выпала возможность. В 2011-2012 годах они захотели повторения в Азербайджане "арабской весны". Это тоже не вышло. Все помнят, какие безобразные шаги они предприняли накануне президентских выборов 2013 года. А теперь для них словно с неба упал коронавирус", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня коронавирусу рада только эта антинациональная группировка.

"Я, естественно, в курсе происходящих событий и знаю, что их грязные намерения создают чудовищную картину. Они желают увеличения числа умерших, хотят увеличения числа больных, радуются, что люди умирают. То есть, это - враждебность не против власти, а против государства. Я все называю своими именами. Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя - враг. Каждый должен так и называть их. Их нынешние мечты тоже не сбудутся. Но я не о том. Хочу сказать, что политические реформы сегодня создают совершенно новую конфигурацию. Уверен, что маргинальной группировке нет и не должно быть места в новой конфигурации. Азербайджанский народ 27 лет назад выбросил их на свалку истории", - подчеркнул глава государства.