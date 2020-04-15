Президент Ильхам Алиев: Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном

Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Считаю, что наша деятельность с начала года в международной плоскости также успешна. Мое участие в Давосском форуме и Мюнхенской конференции, считаю, привело к очень позитивным результатам. Давосский всемирный экономический форум является главным международным экономическим мероприятием мира, в котором участвует мировая политическая, экономическая элита. Я еще раз увидел большой интерес к Азербайджану, стал свидетелем этого. Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном. Были созданы хорошие условия для очередных шагов и подписания новых соглашений. Многие встречи, проведенные мною на Давосском форуме, приводят к конкретным результатам. В Азербайджан вкладываются инвестиции, крупные компании активнее сотрудничают с Азербайджаном и пр.", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то глава государства отметил, что это главная конференция в мировом масштабе по вопросам безопасности.

"В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом на этот раз представилась возможность донести до широкой аудитории в прямом эфире как историческую истину, так и правду о конфликте. Эта аудитория охватывает миллионы людей. Если учесть, что впервые в истории руководители Азербайджана и Армении вели дебаты в прямом эфире, то к ним был огромный интерес. Эти дебаты еще раз показали, что армянская пропаганда построена на фальсификации, лжи, мифологии. Наши же слова опираются на историю, исторические документы, исторические реалии и международное право. Поэтому итоги Мюнхенской конференции по безопасности развенчали армянскую пропаганду в пух и прах и положили конец лживой информации, которую они распространяли на протяжении многих лет. Конечно, не исключено, что такие попытки будут предприниматься и впредь, но в это уже никто не поверит. Поэтому считаю это мероприятие, касающееся конфликта, а также истории Южного Кавказа, нашим большим успехом. В адресованных мне десятках тысяч месседжей, писем азербайджанский народ еще раз выразил свою поддержку", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.