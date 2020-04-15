Президент Ильхам Алиев: Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры

Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Что касается наших экономических достижений, то еще раз хочу сказать: мы завершили январь и февраль с очень хорошими показателями. Валовой внутренний продукт вырос почти на 3 процента, рост в ненефтяном секторе составил около 7 процентов. Но если взять три месяца, то валовой внутренний продукт увеличился на 1,1 процента. А в ненефтяном секторе он вырос чуть более чем на 3 процента. Опять же есть рост. Однако, конечно, не будь коронавируса, рост был бы более высоким", - сказал глава государства.

По его словам, рост в ненефтяной промышленности составляет 23 процента.

"Это свидетельствует о том, что внимание, уделяемое данной сфере в последнее время, и вложенные инвестиции дают прекрасные результаты. Инфляция находится на уровне 3 процентов, в течение двух месяцев года она составляла 2,8 процента, сейчас несколько увеличилась. А доходы населения выросли почти на 7 процентов. За три месяца налоговые и таможенные органы перечислили в наш бюджет сверх прогноза более 310 миллионов манатов. Считаю, что это - хороший результат, являющийся наглядным примером мер, связанных с прозрачностью, особенно если учесть, что сегодня экономическая активность спала. Должен отметить, что до конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Напротив, общий пакет поддержки в связи с коронавирусом предусмотрен в размере 2,5 миллиарда манатов. Но будет больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда Президента было выделено 97 миллионов манатов. И дальше до конца года планируется выделить столько, сколько необходимо, еще 150 миллионов манатов. Они не входят в 2,5 миллиарда манатов", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что производятся все социальные выплаты.

"Считаю, что увеличение среднемесячной заработной платы на 28 процента, а средней пенсии примерно на 27 процентов свидетельствует о том, что в этом направлении проводится позитивная работа. Сейчас среднемесячная заработная плата у нас составляет 712 манатов, а средняя пенсия - 295 манатов. А пенсия по возрасту близка к 330 манатам. То есть, мы ежегодно повышаем заработную плату, пенсии. Конечно, в прошлом году был очень большой рост, 4,2 миллиона человек воспользовались принятыми государством программами. В нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семей шехидов будут предоставлены новые квартиры. Словом, хочу сказать, что итоги трех месяцев в принципе можно оценить положительно. Однако еще раз хочу сказать, никто не знает сколько продлится пандемия и когда будет восстановлена экономическая активность. Мы должны предпринимать все шаги в соответствии с ситуацией", - сказал глава государства.