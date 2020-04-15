Правительством Азербайджана была проявлена оперативность в решении эпидемиологических проблем

Правительством Азербайджана была проявлена оперативность в решении текущих эпидемиологических проблем и их последствий.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Согласно словам политолога, меры, предпринимаемые правительством Азербайджана по преодолению последствий влияния на экономику страны пандемии коронавируса можно условно разделить на несколько частей: "Во-первых, это меры социальной поддержки части населения, оказавшейся в наиболее тяжелом положении. Для них важен предлагаемый соцпакет как средство поддержания достойного существования в нынешних сложных условиях. С другой стороны, для государства - это профилактика социально-экономической обстановки в стране в случаях возникновения непредвиденных ситуаций. Здесь важна оперативность действий и она была проявлена.

Во-вторых, это поддержка спроса домохозяйств. Что должно дополнительно поддерживать предприятия торговли и услуг, являться дополнительной возможностью стабилизации положения в структурах малого и среднего предпринимательства. Важно, что в Азербайджане такие действия принимаются параллельно с реализацией программ прямой помощи пострадавшим в условиях кризиса компаниям.

В-третьих, это проекты поддержки экономики страны в целом, уже на уровне общегосударственных проектов. Здесь необходимо реалистично оценить период негативного воздействия на экономику, и глубину этого воздействия. Важно отметить, что экономика Азербайджана тесно интегрирована в международные проекты. Это делает её зависимой от процессов, которые протекают и будут протекать на международном уровне, независимом от деятельности руководства страны. В этих условиях крайне важным будет оценка тех параметров, которым будет соответствовать новая архитектура международных финансовых, технологических, экономических и политических отношений, которая сложится по результатам выхода мировых структур и различных государств из нынешнего кризиса. Определить параметры этого нового мира сейчас достаточно трудно, учитывая, что он только входит в глобальную рецессию".

Он считает, что этот "Новый чудный мир" еще предстоит описать: "Здесь важно будет не ошибиться хотя бы в базовых параметрах. Угадать нюансы сейчас, конечно же, не представляется возможным. И это дело не нескольких дней или недель. Невозможно требовать от правительства плана перехода к новой модели развития уже сейчас. Но от правильно выбранной стратегии, по которой будет идти подготовка к этому будущему, зависит, какое место страна в этом будущем займет. Это ответственность государственной системы управления".

Эксперт отметил, что сейчас сделано главное - предотвращено сползание в хаос неуправляемости на ближайшую перспективу.

Задача населения на предстоящий период, по мнению политолога, это самоконтроль и ответственность каждого: "А дальше государство должно будет предъявить собственный прогноз видения будущего, как для всего нового мира, так и для своей страны в нем".