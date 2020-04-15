Армянская диаспора угрожает этническим конфликтом Краснодару

Армянская диаспора Краснодарского края, похоже, потеряла чувство реальности и переходит к открытому шантажу местных властей, угрожая настоящим бунтом.

Предлогом этому служит режим карантина, объявленный в регионе из-за распространения коронавируса. Малый бизнес, обслуживающий туристов, в основном армяне, обиделись на губернатора региона, что глава края якобы отказал им в господдержке. Так, местные армянские нувориши начали угрожать, что на Кубани может начаться этнический конфликт, передает Day.Az со ссылкой на politvesti.ru.

Карантинные меры ударили по всем бизнес-сферам, но больше всего - по кафе, ресторанам, отелям и ночным клубам. Индустрия гостеприимства закрыта на амбарный замок и откроется, в лучшем случае, к июлю. И даже тогда туристический поток будет мизерным из-за страха повторного заражения вирусом. Данная ситуация наблюдается во всех регионах России. У малого бизнеса везде одни и те же проблемы. Однако, армянская диаспора, которая правит балом на юге России, решила воспользоваться моментом, объявив войну против местных властей.

Согласно информации, армянская диаспора, которая владеет большинством кафе и отелей на курортах, не простила отказ губернатора в поддержке и активно готовит волнения. На одном из телеграм-каналов сообщается, что отельеры и рестораторы уже совсем скоро пойдут пикетировать "Красную 35" и мэрии городов.

Между тем, понять логику армян трудно. СМИ уже писали, что многочисленная армянская диаспора юга России ведет охоту на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Свою лепту вносят в это совместное дело армяне соседнего Волгоградского края, этнические армяне в федеральных СМИ в лице Маргариты Симоньян, и сами бизнесмены Краснодара, которые держат значительную часть торговых сетей на юге России.

Отметим, что о бунте армянской общины Краснодара еще в сентябре прошлого года намекал канал "Незыгарь", одним из авторов которого является Маргарита Симоньян. Сама Симоньян всячески отрицает факт того, что она имеет отношения к этому каналу. Однако, из достоверных источников нам удалось узнать, что Симоньян является одним из авторов "Незыгаря".

В сентябре в своей публикации "Незыгарь" обвинял Кондратьева в том, что у краснодарского губернатора мол весьма специфический взгляд на развитие региона.

"С 2017 года он пытается создать здесь "казачью экономику": планируется безвозмездная раздачи земли по 300-500 га, самих казаков подтягивают в органы управления, создается даже казачья милиция". Автор язвительно подчеркивает, что "200 тысяч... встанут под знамена Кубанского казачьего войска", обвинив Кондратьева в создании "милитаризованного сепаратизма".

Автору телеканала не понравилось, что Кондратьев действует в интересах российской государственности, осуждая его в обострении национального вопроса. "Вместо поиска какого-то баланса, Кубань очищается от неугодных меньшинств (не путать с геями, в которых у Вениамина Ивановича есть большая личная заинтересованность). Из региона методично вытесняют армян", - писал канал.

Причем, автор текста почему-то решил поставить в пример Кондратьеву главного местного бизнесмена - Сергея Галицкого, президента футбольного клуба "Краснодар" и экс-главы торговой сети "Магнит".

Как стало известно politvesti, игра стоит свеч, так как на кону стоит полная узурпация региона армянской диаспорой.

Именно Галицкого многочисленная армянская диаспора прочит в губернаторы. Для информации, Галицкий до женитьбы носил фамилию Арутюнян!

Провалив конспирацию в "Незыгаре", Симоньян дальше продолжает описывать образ "щедрого" 52-летнего Галицкого, сравнивая его с Кондратьевым. "И уж если он (Кондратьев - ред. ПВ) чувствует себя не очень ("Когда ты постоянно находишься под напряжением, то думаешь порой, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца"), то что уж говорить об остальных? Кстати, деньги от продажи "Магнита" Галицкий перевел в специальный благотворительный фонд, цель которого - превратить Краснодар в настоящий европейский город. Вот и нашла коса на камень - кто-то хочет строить казачью республику, а кто-то нормальную европейскую жизнь", - писал тогда "Незыгарь".

Авторы канала постарались спровоцировать разжигание межэтнической вражды между казаками и евреями, отметив, что губернатор якобы всячески избегает евреев.

"Ну здесь всё логично - казаки евреев ненавидят издавна и от души, достаточно почитать "Тараса Бульбу" и историю еврейских погромов. Не с руки "казачьему губернатору" якшаться с "христопродавцами". Скажете, Средневековье какое-то? Да нет. Просто расово чистая губерния", - писала тогда Симоньян.

Но дальше автор выдает полную картину, которая абсолютно созвучна с веяниями нынешнего времени.

"А что будет, когда на итак неспокойном Юге России случится, например, массовый армянский бунт? Ведь не помогут (и уже не помогают) даже колоссальные бюджеты, которые Кондратьев щедрой рукой выделяет на PR - только за прошлый год более полумиллиарда на "информационное обеспечение" и почти миллиард на "СМИ"".

Здесь комментарии излишни. Галицкий - Арутюнян, кстати, по нашим данным приходится родственником премьеру Михаилу Мишустину. В кулуарах власти ведутся разговоры о том, что армянское происхождение самого Мишустина может повлиять на кадровые и лоббистские расклады, что в итоге еще больше приведет к обособлению российских южных регионов. Думаем, спецслужбы должны особо держать во внимании ситуацию в Краснодарском крае в непростые времена, а заодно незамедлительно проверить многочисленные телеграм-каналы Симоньян на тему разжигания межнациональной вражды между народами.