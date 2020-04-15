Эльшад Мирбашир оглу: Многочисленные обращения в адрес Президента Ильхама Алиева подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы

Экономическая мощь Азербайджана, единство власти и народа и неразрывная солидарность минимизировали ущерб, который мог быть нанесен глобальной пандемией. Многочисленные обращения в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

По его словам, выступление на совещании в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, носит программный характер, охватывая все сферы жизни страны.

"Прежде всего следует отметить, что меры, осуществляемые в рамках борьбы с коронавирусом под руководством Президента Ильхама Алиева, еще раз подтвердили, что для руководства страны безопасность людей превыше всего. Именно для ее обеспечения и защиты населения были мобилизованы все ресурсы государства, и за короткое время были достигнуты успешные результаты. Динамика фактов инфицирования показывает, что общая ситуация в стране обнадеживающая. Азербайджанский народ видит и ценит это. Борьба с пандемией показала силу нашего государства и возможности, которыми оно располагает. Еще раз подтвердился тот факт, что для успешного развития экономика должна быть устойчивой".

Сказав, что в Азербайджане были своевременно предприняты все меры по борьбе с болезнью, депутат добавил, что именно благодаря правильным шагам в стране удается контролировать ситуацию.