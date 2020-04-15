Центр интеграции азербайджанцев Грузии оказывает помощь малоимущим семьям в Марнеули

Центр интеграции азербайджанцев Грузии передал продовольствие 150 малоимущим семьям в Марнеульском муниципалитете, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеграции.

Согласно информации, процесс доставки продуктов питания для семей обеспечила мэрия Марнеули.

Было отмечено, что после объявления ситуации с коронавирусом пандемией, с целью превенции широкого распространения коронавируса и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в Грузии было объявлено чрезвычайное положение. В муниципалитетах Марнеули и Болниси карантинный режим действует с 23 марта.