https://news.day.az/politics/1223947.html Центр интеграции азербайджанцев Грузии оказывает помощь малоимущим семьям в Марнеули
Центр интеграции азербайджанцев Грузии оказывает помощь малоимущим семьям в Марнеули
Центр интеграции азербайджанцев Грузии передал продовольствие 150 малоимущим семьям в Марнеульском муниципалитете, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеграции.
Согласно информации, процесс доставки продуктов питания для семей обеспечила мэрия Марнеули.
Было отмечено, что после объявления ситуации с коронавирусом пандемией, с целью превенции широкого распространения коронавируса и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в Грузии было объявлено чрезвычайное положение. В муниципалитетах Марнеули и Болниси карантинный режим действует с 23 марта.
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